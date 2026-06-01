Estonia devine a treia ţară din UE care aprobă circulația mașinilor autonome. De ce, totuşi, va fi obligatorie prezenţa unui șofer

Estonia a devenit a treia țară din UE care aprobă circulaţia mașinilor cu sisteme de conducere autonomă pe drumurile sale, după Olanda și Lituania. Nu vor fi necesare modificări în Codul Rutier din Estonia, deoarece tot este obligatorie prezenţa unui șofer la volan, care va purta responsabilitatea maşinii, notează News.err.

În următoarele luni, șoferii de mașini electrice Tesla mai noi din Estonia vor putea instala o actualizare de software pentru conducere autonomă.

"Este totuși un sistem de asistență a șoferului, în care șoferul este responsabil pentru întregul comportament și siguranța la volan a vehiculului și trebuie să preia controlul asupra vehiculului atunci când este necesar”, a explicat Jürgo Vahtra, șeful Departamentului Tehnic de Vehicule din cadrul Administrației Transporturilor.

„În același timp, Tesla monitorizează dacă șoferul se angajează în activități fără legătură cu acestea sau se uită în altă parte. Dacă nu, avertizează că șoferul nu este atent la trafic. Prin urmare, acest lucru nu afectează cu adevărat legile actuale, deoarece, în cele din urmă, șoferul rămâne responsabil”, a adăugat el.

Redactorul-șef al Geenius, Kuldar Kullasepp, a făcut un test drive cu o mașină autonomă în Finlanda și a spus că aceasta s-a descurcat perfect în toate condițiile și că, uneori, condusul a fost chiar plictisitor.

Cum funcţionează o maşină autonomă

„Există aproximativ opt camere în mașină care trimit continuu imagini către un computer. Computerul construiește o imagine a lumii din jurul său și apoi ia decizii pe baza experienței pe care a acumulat-o din milioane și milioane de kilometri de condus. Așadar, ar trebui să fie mai sigură, cu siguranță mai lină, ceea ce înseamnă că nu există niciun participant la trafic nervos”, a descris Kullasepp.

Pavel Nikolajev, a cărui familie deține două mașini Tesla, așteaptă cu nerăbdare actualizarea software. El a spus că aceasta ar putea contribui la îmbunătățirea culturii șoferilor din Estonia.

„Când mașina se conduce singură, se uită peste tot în jurul ei și poate că și mașinile vor conduce puțin mai încet și corect, iar apoi alte mașini vor observa acest lucru și îl vor lua ca exemplu”, a declarat Nikolajev la emisiunea de știri de seară „Aktuaalne kaamera” de sâmbătă.

Vehiculele autonome reprezintă, de asemenea, o provocare pentru legislatori.

„Cu astfel de mașini, protecția datelor este cu siguranță o problemă, deoarece aceste mașini colectează o cantitate mare de date în timp ce se deplasează, iar ce se întâmplă cu aceste date - dacă sunt stocate, păstrate și pentru cât timp - este un aspect care trebuie luat în considerare”, a declarat Marcus Niin, avocat la Sorainen.

Peste 2.000 de maşini Tesla, în Estonia

„Și cu siguranță și din perspectiva asigurărilor auto. De exemplu, astăzi întregul nostru sistem de asigurări se bazează pe vina unei persoane, dar într-o situație în care șoferul nu conduce efectiv sau nu există niciun șofer în mașină, cine este atunci responsabil?”, a întrebat el.

Niin este convins că viitorul va aduce un rol redus al șoferilor și o creștere a conducerii complet automatizate, bazate pe software. Prin urmare, Estonia ar putea deja să înceapă să-și pregătească legile pentru această tranziție.

Peste 2.000 de Tesla sunt înmatriculate în Estonia. Kullasepp estimează că între 400 și 500 dintre acestea vor începe probabil să utilizeze sistemul de conducere autonomă.

„Personal, cred că este foarte convenabil în călătoriile lungi. Conform standardelor noastre, un drum cu mașina până la Tartu sau Otepää este suficient pentru a începe să simţi oboseala.

Dacă folosești funcția de conducere autonomă acolo, probabil că va crea condițiile pentru a rămâne destul de alert și odihnit până la sfârșitul călătoriei. Un alt loc în care văd că este util este traficul urban și traficul din orele de vârf”, a spus el.