FIFA: De ce spaniolul Lamine Yamal ar putea fi, la 19 ani, una dintre senzaţiile de la Cupa Mondială 2026/ sursă foto: Getty Images

Lamine Yamal, care va împlini 19 ani pe 13 iulie, ar putea fi una dintre senzaţiile de la Cupa Mondială 2026, după ce, în urmă cu 2 ani, el a fost vedeta Spaniei şi la EURO 2024, competiţie câştigată de iberici. Yamal nu mai este doar un talent promițător, ci este o un fotbalist important atât pentru FC Barcelona, ​​cât și pentru Spania, notează FIFA.

Ajuns la CM 2026 ca unul dintre cei mai buni jucători de pe Planetă, extrema dreaptă speră să conducă echipa lui Luis de la Fuente spre gloria mondială, prin calitatea, creativitatea și hotărârea sa.

Ascensiunea lui Yamal a fost extraordinară, ocupând locul al doilea la The Best FIFA Football Awards 2025. A debutat la FC Barcelona la doar 15 ani, nouă luni și 16 zile, devenind cel mai tânăr marcator atât din istoria clubului, cât și din La Liga, precum și cel mai tânăr jucător și marcator al naţionalei Spaniei.

El a ajutat Spania să câștige UEFA EURO 2024, primul său turneu internațional la seniori, la o zi după ce a împlinit 17 ani. Golul său de la distanță împotriva Franței în semifinale l-a transformat în cel mai tânăr marcator din istoria turneului. A dat şi patru pase decisive, care l-au ajutat să câștige premiul pentru Cel mai bun tânăr jucător.

Yamal este cel mai recent talent extraordinar care a ieșit din La Masia. A acumulat deja 25 de selecții pentru Spania, a jucat peste 150 de meciuri pentru FC Barcelona și a câștigat trei titluri de campion în Spania. Acum, vrea să scrie istorie şi la Cupa Mondială 2026.

Lamine Yamal, lăudat de cei mai mari

„Dacă ar trebui să aleg un jucător din noua generație, acela ar fi Lamine – datorită a ceea ce a făcut deja la vârsta lui și datorită a ceea ce îl așteaptă", a declarat Messi despre Lamine Yamal.

„Este special. Ar putea deveni unul dintre marii genii din istoria fotbalului. La 15 sau 16 ani, deja dribla fotbaliștii profesioniști și făcea momente de strălucire, lucruri pe care le vedeai doar la Neymar, Messi sau jucători de acel nivel", a spus şi Xavi Hernandez, fost antrenor la FC Barcelona.

"Are 18 ani și este un jucător incredibil, un fotbalist fantastic. Într-o zi va deveni unul dintre cei mai buni, poate cel mai bun dintre toți" - antrenorul Barcelonei, Hansi Flick.

"Pe măsură ce trece timpul, îți dai seama că există jucători foarte buni și unii care sunt speciali. Lamine aparține acestei a doua categorii. Are un dar de la Dumnezeu. Joacă cu o maturitate pe care o vezi de obicei la 24 sau 25 de ani. Este un fotbalist strălucit", a declarat şi selecţionerul Spaniei, Luis de la Fuente.