Scandal după Balonul de Aur 2025. Tatăl lui Lamine Yamal spune că fiul său este „cel mai bun jucător”: „S-a întâmplat ceva ciudat acum”

Lamine Yamal- starul celor de la FC Barcelona- nu a câștigat Balonul de Aur 2025/ sursă foto: Instagram-Lamine Yamal

Mounir Nasraoui, tatăl lui Lamine Yamal, nu s-a împăcat cu ideea că fiul său a pierdut Balonul de Aur 2025 în fața lui Ousmane Dembélé. Deși atacantul PSG a fost recompensat luni seara, la Paris, cu cel mai prestigios trofeu individual, Nasraoui este convins că jucătorul Barcelonei este deja cel mai bun din lume.

Prezent alături de familie la ceremonia de la Teatrul Châtelet, tatăl fotbalistului în vârstă de 18 ani se aștepta ca fiul său să câștige.

„Nu aş spune că este vorba de un furt, ci mai degrabă de un prejudiciu moral adus unui om”, a declarat el, notează presa internațională.

„Pentru că eu cred că Lamine Yamal este cel mai bun jucător din lume. De departe... şi de foarte departe. Nu pentru că este fiul meu, ci pentru că este cel mai bun jucător din lume, nu are rival. Este Lamine Yamal. S-a întâmplat ceva foarte ciudat aici. Anul viitor, el va fi Balonul de Aur spaniol”.

Dezamăgirea a fost evidentă la finalul galei, când a trecut grăbit pe lângă presa spaniolă, spunând doar: „Anul viitor va fi al nostru”.

Ulterior, într-un interviu telefonic acordat emisiunii El Chiringuito, a criticat indirect alegerea votanților, pe care a spus că nu o înțelege.

De partea cealaltă, Lamine Yamal a dat dovadă de fair-play, felicitându-l pe Dembélé și îmbrățișându-l după ceremonie.

Lamine Yamal a câștigat Trofeul Kopa, pentru cel mai bun tânăr jucător

Lamine Yamal nu a plecat totuși cu mâna goală: a primit pentru al doilea an consecutiv trofeul Kopa, acordat celui mai bun tânăr jucător al anului, în fața francezului Désiré Doué, scrie AFP, potrivit Agerpres.

„Nu voi uita de coechipierii mei, toți m-au ajutat să fiu aici. Trebuie să continui să muncesc pentru a câștiga alte titluri în viitor”, a declarat Yamal.

Yamal s-a impus în fața a doi componenți ai echipei Paris Saint-Germain, Desire Doue și Joao Neves.



Yamal, 18 ani, a primit trofeul din mâinile fostului campion mondial francez Raphael Varane, care a jucat cea mai mare parte a carierei la Real Madrid.



Lamine Yamal încă mai poate spera la ''Balonul de Aur'', care va fi acordat ulterior, juriul fiind diferit în acest caz. Trofeul Kopa este decernat de foști câștigători ai ''Balonului de Aur'', în baza unei liste de propuneri alcătuită de revista France Football.



Yamal a avut o contribuție majoră la un sezon foarte bun reușit de FC Barcelona, cu 18 goluri și 25 de pase decisive în toate competițiile, catalanii câștigând La Liga și Copa del Rey.