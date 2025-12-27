Fostul prim-ministru moldovean Vlad Filat, după ce a fost dat în urmărire internațională: „Rămân pe loc, nu mă eschivez”

Vlad Filat, pe vremea când era premierul guvernului R. Moldova, în 2012. Foto: Profimedia Images

Vlad Filat, fost prim-ministru al Republicii Moldova, a venit cu prima reacție după ce a fost dat în urmărire internațională pe baza unei condamnări din Franța într-un dosar de corupție. Filat spune că a contestat decizia judecătorească și că, din acest motiv, decizia nu poate fi transmisă autorităților moldovene pentru punerea în executare, până la epuizarea tuturor căilor de atac. Politicianul a spus și că „rămâne pe loc” și că „nu se eschivează”.

„Hotărârea respectivă nu este definitivă. Ea a fost contestată prin apel, iar până la epuizarea tuturor căilor legale de atac nu poate produce efecte juridice finale.

În aceste condiții, dosarul nu poate fi transmis Republicii Moldova pentru recunoaștere sau executare, atât timp cât procedurile judiciare din Franța sunt în desfășurare”, a scris Vlad Filat pe Facebook.

Politicianul a mai spus că prezentarea acestei decizii judecătorești drept un verdict definitiv este „prematură” și „contrar principiilor statului de drept”.

„Fac o precizare clară: Așa cum am procedat tot timpul, sunt pe loc, nu mă eschivez și nu evit nicio procedură. Îmi exercit drepturile legale în mod deschis și transparent”, a adăugat el.

Filat, condamnat la doi ani de închisoare

Filat a fost dat în urmărire internaţională de Interpol în baza unei notificări emise de Biroul Central Interpol Paris.

La începutul lunii decembrie, o instanţă din Franţa l-a condamnat în lipsă pe Vlad Filat la doi ani de închisoare şi o amendă de 100.000 de euro pentru spălare de bani, într-un dosar de corupţie.

După ce decizia instanţei franceze a devenit publică, Filat a a scris într-o postare pe reţelele sociale că aceasta se referă la dosarul privind partajarea bunurilor după divorţul său din 2012 şi că „este una motivată politic şi puternic influenţată din Republica Moldova".

Ulterior, Filat a publicat un mesaj scurt pe reţele: „Mulţumesc, Maia!”.