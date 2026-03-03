Misterul zborului Oanei Țoiu la Varșovia. A așteptat avionul LOT să termine ministrul de Externe al României o conferință de presă?

Cu ultimii pasageri plecaţi de la Aeroportul Otopeni, după ce au trecut printr-un calvar să vină din Israel prin Egipt, reporterii care i-au aşteptat şi le-au luat declaraţii se aflau la Terminalul Sosiri. Se pregăteau să plece şi ei, nefiind anunţaţi că mai urmează să se întâmple ceva.



Nu ştiau, de exemplu, că ministra Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, urmează să se îmbarce pe zborul LOT 644 către Varşovia, programat să plece la ora 05:35. Dar ministra știa cu siguranță.



Oana Țoiu a ajuns la Terminalul Sosiri al Aeroportului Otopeni la ora 05:17. Cu 18 minute înainte ca avionul să decoleze, cu îmbarcare de la Terminalul Plecări. Reporterii au fost lua ţi prin surprindere, dar ministra părea pregătită şi organizată.



„Stăm scurt la declaraţii şi apoi o să luăm două întrebări, vă răspund întrebărilor dumneavoastră ca să putem să ajungem în următoarea etapă”, a anunțat Oana Țoiu.