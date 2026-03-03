Misterul zborului Oanei Țoiu la Varșovia. A așteptat avionul LOT să termine ministrul de Externe al României o conferință de presă?

Deși a fost pe Aeroportul Otopeni, chiar la Terminalul Sosiri, unde au ajuns peste 300 de români, blocați în Israel la izbucnirea conflictului din Iran, ministra Oana Țoiu nu s-a întâlnit cu ei. Dacă totul se oprea aici, ministerul de Externe rămânea doar cu o problemă de imagine. Însă, lucrurile au evoluat de-a lungul zilei şi duc spre o minciună a ministrei Oana Ţoiu. Asta după ce s-a dat peste cap să apară în faţa presei să facă declaraţii, iar purtătorul de cuvânt al MAE a spus că ea nu pentru asta venise la aeroport, vina fiind a presei care, practic ar fi forţat-o să vorbească. Numai că presa era la Terminalul Sosiri, iar Oana Ţoiu avea zbor programat, evident, la...Terminalul Plecări.
Cu ultimii pasageri plecaţi de la Aeroportul Otopeni, după ce au trecut printr-un calvar să vină din Israel prin Egipt, reporterii care i-au aşteptat şi le-au luat declaraţii se aflau la Terminalul Sosiri. Se pregăteau să plece şi ei, nefiind anunţaţi că mai urmează să se întâmple ceva.
Nu ştiau, de exemplu, că ministra Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, urmează să se îmbarce pe zborul LOT 644 către Varşovia, programat să plece la ora 05:35. Dar ministra știa cu siguranță.
Oana Țoiu a ajuns la Terminalul Sosiri al Aeroportului Otopeni la ora 05:17. Cu 18 minute înainte ca avionul să decoleze, cu îmbarcare de la Terminalul Plecări. Reporterii au fost luaţi prin surprindere, dar ministra părea pregătită şi organizată.
„Stăm scurt la declaraţii şi apoi o să luăm două întrebări, vă răspund întrebărilor dumneavoastră ca să putem să ajungem în următoarea etapă”, a anunțat Oana Țoiu.
Reprezentanţii ministerului de Externe, însă, au altă variantă.
„Doamna ministru nu s-a dus să facă o conferinţă de presă la aeroport, ci a fost ea oprită de presă în timp ce se îndrepta spre propriul ei zbor la Varșovia”, a explicat purtătorul de cuvât al MAE, Andrei Țărnea.
Pe canalul de WhatsApp al Ministerului de Externe, însă, ministra nu a anunţat că se află pe aeroport ca să plece către Varşovia. Ci a anunțat zborurile de repatriere.
„Sunt pe Aeroportul Otopeni, unde a aterizat în această noapte ce-l de-al doilea zbor de repatriere asistată din Orientul Mijlociu”, a scris ministra pe canalul de WhatsApp al MAE.
Iar despre asta a vorbit 11 minute Oana Ţoiu. A făcut declaraţii în faţa presei până la ora 5:28. Nu a rostit nicio vorbă despre drumul ei spre Varşovia. Apoi a plecat grăbită.
„Puteţi găsi pe site şi pe canalele de social media. Vă mulţumesc mult, o zi bună”, și-a încheiat șefa diplomației românești declarațiile.
Oana Ţoiu a plecat spre terminal când mai erau șapte minute până când avionul ei urma să decoleze. Reporterul Antena 3 CNN a refăcut acest drum pentru a vedea cât durează. Dacă este standardele şi regulile aviatice erau respectate, avionul deja trebuia să aibă uşile închise şi să înceapă să ruleze către pista de decolare.
„Suntem la terminalul sosiri, o să pornim acum cronometrul să vedem în cât timp ajungem la plecări. Am ajuns la terminalul Plecări, într-un interval de 6 minute şi 13 secunde”, a relatat reporterul Daria Gheorghe.
Aşadar, cu un minut înainte de zborul programat, Oana Ţoiu trecea pe la ghişeul rezervat demnitarilor, unde procedurile nu ar trebui să dureze mai mult de un minut. Problema este că de acolo până la avion mai este de mers. Mai ales că avionul nu era la burduf, ci în parcare. Pasagerii au ajuns acolo cu autobuzele. Pentru demnitari se foloseşte o maşină care îi duce până la uşa avionului. Ceea ce ar fi însemnat, oricum, că Oana Ţoiu nu mai prindea zborul.
Totuşi a reuşit să facă asta. Nu printr-un efort supraomenesc, ci pentru că avionul a decolat cu 15 minute întârziere. Potrivit surselor de la Aeroport, avionul a trecut prin procesul de degivrare. Iar orice întârziere poate fi mascată sub aceste proceduri.
Rămâne astfel întrebarea dacă avionul companiei de stat poloneze, LOT, a aşteptat ca ministrul să ajungă la bord sau dacă Oana Ţoiu a avut norocul să poată ţine şi o conferinţă de presă de 11 minute şi să ajungă şi la aeronavă, totul într-un interval de 18 minute. Am încercat să o contactăm ca să aflăm versiunea ei, dar nu a răspuns apelurilor noastre.
