Un bărbat care cerșea în Sectorul 6 al Capitalei a câștigat 300 de lei într-o oră. Poliția l-a amendat: „Milă pe bani mulți”

1 minut de citit Publicat la 17:53 03 Mar 2026 Modificat la 18:03 03 Mar 2026

Cerșetorul le-a mărturisit polițiștilor că a câștigat 300 de lei într-o oră FOTO: Facebook/ Poliția Locală Sector 6

Poliția Locală din Sectorul 6 al Capitalei l-a amendat pe un bărbat care cerșea în zona podului Grăzăvești și care, potrivit propriilor declarații, a făcut nu mai puțin de 300 de lei într-o oră.

Cazul bărbatului care, așa cum spune Poliția Locală, nu are avea nicio problemă care să-l împiedice să-și câștige existența, a fost relatat pe pagina de Facebook a instituției.

„Milă pe bani mulți! 300 de lei mai exact, făcuți într-o singură oră, după cum ne-a relatat!

A fost ridicat de echipajul de polițiști locali de la Serviciul Intervenții. Acționa pe pod la Grozăvești.

A primit amendă, însă vizita la noi în containerul special amenajat, timp prețios în care nu a mai putut să acționeze pe stradă, l-au determinat să ne spună faptul că nu va mai practica cerșetoria în #Sectorul6.

Este în putere, de loc din Târgu Frumos, județul Iași, dar preferă o astfel de „muncă””, spune Poliția Locală.

Agenții nu au putut determina dacă bărbatul în cauză face sau nu parte dintr-o rețea de cerșetorie.

„Toți își joacă rolurile până la capăt și sunt maeștrii în arta deziluziei! Apelează la mila publicului, dar de cele mai multe ori sunt parte a unor rețele bine organizate.

Pentru astfel de cazuri, urmărim inclusiv pe camere să vedem dacă sunt aduși cu mașini și plasați în anumite zone din sector cu scopul cerșetoriei.

Ulterior culegerii acestor date, sesizăm Poliția Română pentru verificări și demararea cercetărilor penale.

Facem un apel la voi, dacă vreți să îi ajutați cu adevărat, NU încurajați cerșetoria!”, a mai precizat Poliția Locală a Sectorului 6.