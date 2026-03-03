Explozie puternică în București: O persoană a murit după ce casa în care se afla s-a prăbușit

<1 minut de citit Publicat la 09:03 03 Mar 2026 Modificat la 09:03 03 Mar 2026

O explozie puternică urmată de incendiu a avut loc marți dimineață într-o locuință din București. FOTO: Hepta

O explozie puternică urmată de incendiu a avut loc marți dimineață într-o locuință din București. O persoană și-a pierdut viața, după ce casa în care locuia, situată pe strada Pietrele Doamnei din Sectorul 6, s-a prăbușit în urma deflagrației, potrivit Agerpres.

“În această dimineață, în jurul orei 03:30, a avut loc o explozie urmată de incendiu la o casa pe strada Pietrele Doamnei, Sector 6, București. Incendiul s-a manifestat cu flacără violentă, pe o suprafață de aproximativ 100 de metri pătrați, iar în urma exploziei tavanul și pereții casei s-au prăbușit”, informează Biroul de presă al Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov (ISUBIF).

Din primele informații, în momentul producerii exploziei, în locuință se afla o persoană.

Echipele de căutare-salvare au extras de sub dărâmături o persoană decedată și câinele acesteia.

Pentru gestionarea situației de urgență au intervenit opt autospeciale de stingere, o autospecială de intervenție și salvare de la înălțime, o autospecială de descarcerare, Detașamentul Special de Salvatori și cinci ambulanțe SMURD.