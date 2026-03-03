Oana Gheorghiu îi amenință cu "consecințe" pe cei care nu vor face reformă și performanță în companiile de stat

Oana Gheorghiu a subliniat care sunt elementele care stau la baza reformării companiilor de stat. Foto: Guvernul României

Viceprim-ministrul Oana Gheorghiu a precizat marți, la conferința ”România: creștere economică bazată pe competitivitate”, de la Guvern, că reformarea companiilor de stat este esențială pentru trecerea la un model economic bazat pe competitivitate:

“România a urmat în trecut un model care a generat rezultate, cu costuri de muncă competitive și consum intern puternic, dar acest model se apropie de limitele sale. Convergența salariilor avansează, dar creșterea productivității trebuie și ea să accelereze. Dacă vrem să evităm ceea ce economiștii numesc stagnarea la nivelul convergenței reale, adică capcana venitului mediu trebuie să mergem mai departe, să facem o schimbare către competitivitate, inovare, care nu mai este opțională”.

Ea a spus că trecerea la competitivitate necesită disciplină economică, instituții care funcționează și companii, întreprinderi de stat care au rezultate.

“Nu putem vorbi despre creștere inteligentă, atâta timp cât întreprinderile publice generează pierderi cronice, nu crează valoare și funcționează fără o guvernanță profesională. Reformarea întreprinderilor de stat nu este un aspect separat, este parte esențială care vine cu schimbarea modelului economic”.

Oana Gheorghiu a subliniat care sunt elementele care stau la baza reformării companiilor de stat: guvernanța reală, selectarea profesională a consiliilor directoare, răspunderea managerilor și disciplina financiară.

“Țările care au trecut de la venituri medii, la venituri mari au mai multe caracteristici în comun: au protejat antreprenoriatul, întreprinderile libere, au disciplinat veniturile și le-au protejat privind performanța, au dezvoltat capital uman și recompense pe baza meritelor și s-au folosit de momentele de presiune pentru a reforma instituțiile și politicile publice care nu mai corespundeau scopurilor inițiale”.

“Fiecare leu irosit este un leu care nu a fost investit în infrastructură, educație sau sănătate. Intreprinderile de stat trebuie să fie parte a soluției, nu a problemei. Reformarea acestora reprezintă un test care dovedește seriozitatea noastră în această schimbare”.