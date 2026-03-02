Foşti ambasadori americani la Bucureşti reproşează României că "păstrează tăcerea" privind "eforturile" SUA de a "elibera" Iranul

Fostul ambasador SUA la Bucureşti Adrian Zuckerman. Foto: Agerpres

Organizaţia "Alianţa", formată din foşti ambasadori americani la Bucureşti şi care este condusă de Adrian Zuckerman, a reproşat României că nu susţine, la nivel public, "eforturile continue ale Statelor Unite de a elibera poporul iranian și de a pune capăt regimului său criminal". Liderilor politici li se reaminteşte, într-un comunicat, că "România are o relație transatlantică specială cu Statele Unite și beneficiază de investiții economice americane substanțiale".

"Alianța este dedicată promovării relației bilaterale dintre Statele Unite și România. De asemenea, este pe deplin angajată în promovarea democrației, libertății, statului de drept și a drepturilor fundamentale ale omului. Alianța a promovat și a apărat cu sârguință aceste valori comune.

Iranul este al treilea membru al axei răului, alături de Rusia și China. În ultimii aproape 50 de ani, această teocrație extremistă criminală nu numai că și-a subjugat propriul popor, dar a sprijinit și grupuri teroriste, inclusiv Hamas, Hezbollah, Houthi și Jihadul Islamic, în Orientul Mijlociu și în întreaga lume.

Aceste grupuri s-au angajat în acte oribile de violență împotriva bărbaților, femeilor și copiilor nevinovați la nivel global. Iranul a amenințat, de asemenea, însăși existența statului Israel și „moarte Americii”. Având în vedere că eforturile continue sub acoperire ale Iranului de a dezvolta o armă nucleară se apropie de a deveni realitate, amenințările lor iminente trebuiau luate în serios", a comunicat Alianţa.

De ce SUA şi Israel au atacat Iran

"Din nou, așa cum au făcut-o în trecut, Statele Unite au intervenit, alături de Israel, pentru a pune capăt acestei amenințări existențiale la adresa a milioane de oameni. Statele Unite nu numai că și-au pus în joc banii și resursele militare, ci și cele mai prețioase active ale lor - soldații lor. Viețile acestor bărbați și femei curajoși sunt din nou în pericol pentru a proteja libertatea și democrația multor alte persoane din multe țări din întreaga lume.

Susținem eforturile Statelor Unite de a pune capăt regimului extremist criminal din Iran, de a elimina armele sale, programul său cu bombe nucleare și de a pune capăt sprijinului acordat terorismului global.

Canadienii și australienii și-au exprimat sprijinul pentru operațiunea împotriva Iranului încă din prima zi. Mai devreme astăzi, Regatul Unit, Franța și Germania și-au exprimat sprijinul, inclusiv militar, dacă este necesar. Mark Rutte, secretarul general al NATO, a emis o declarație similară de sprijin. Multe alte țări din Orientul Mijlociu și din întreaga lume și-au exprimat, de asemenea, declarații de sprijin", mai susţin foştii ambasadori americani în România.

Cer susţinere din partea României

Aceştia speră că "România se va alătura numeroaselor alte țări care și-au anunțat deja sprijinul pentru această inițiativă americană":

"România este gazda unei instalații Aegis Ashore și a altor active militare ale Statelor Unite. România are o relație transatlantică specială cu Statele Unite și beneficiază de investiții economice americane substanțiale. România nu are un prieten mai bun decât poporul Statelor Unite.

România a păstrat tăcerea până acum cu privire la eforturile continue ale Statelor Unite de a elibera poporul iranian și de a pune capăt regimului său criminal. Sperăm că România, în calitate de partener strategic al Americii, se va alătura numeroaselor alte țări care și-au anunțat deja sprijinul pentru această inițiativă americană îndrăzneață și curajoasă.

Dumnezeu să binecuvânteze Statele Unite și bărbații și femeile curajoși din forțele sale armate".