Bogdan Ivan: „România nu depinde doar de Strâmtoarea Ormuz”. Cât poate rezista țara noastră fără importuri de petrol

Conflictul din Iran ar putea duce la blocarea Strâmtorii Ormuz, o rută comercială vitală. Foto: captură Antena 3 CNN

Bogdan Ivan a declarat, la Antena 3 CNN, că România nu depinde decât în foarte mică măsură de petrolul transportat prin Strâmtoarea Ormuz. Ministrul Energiei a precizat că țara noastră și-a diversificat sursele de import, iar o mare parte din petrol provine din India, Turcia, Qatar, Oman, Kazahstan și Azerbaidjan, care folosesc alte rute de transport. Bogdan Ivan a atras atenția că nu există, în prezent, niciun motiv pentru ca prețul combustibilului să crească în România. De asemenea, ministrul a adăugat că, în cel mai pesimist scenariu, țara noastră are rezerve de benzină și motorină pentru 90 de zile.

Conflictul din Iran ar putea duce la blocarea Strâmtorii Ormuz, o rută comercială vitală, prin care trec zilnic peste o cincime din rezervele mondiale de petrol, 20 de milioane de barili, şi o mare parte din gazul lichefiat. În jur de 7-8% din importurile de petrol care ajung în țara noastră trec prin Strâmtoarea Ormuz, a declarat ministrul Energiei la Antena 3 CNN.

„România nu depinde doar de strâmtoarea Ormuz pentru că încă de săptămâna trecută, când am văzut că se pregătesc aceste atacuri în Orientul Mijlociu, am pregătit împreună cu operatorii din piață un scenariu în care să fim pregătiți pentru situația de criză.

Astfel, noi astăzi, în România, din total producție de benzină, mai bine de jumătate o exportăm, pentru că producem suficientă. Pe producția de motorină suntem în situația în care aproximativ 90% din ceea ce producem cantitativ folosim în România, iar în momentul de față suntem în situația în care suntem și exportatori de motorină.

Din totalul importurilor din țara noastră, care sunt undeva la 40% din cantitatea de motorină folosită, aducem din Arabia Saudită aproximativ 20% ceea ce înseamnă undeva la 7-8% din totalul consumului din România.Doar această cantitate tranzitează Strâmtoarea Ormuz”, a spus Ivan.

Restul petrolului este adus pe alte rute din țări precum India, Turcia, Qatar, Oman, Kazahastan și Azerbaidjan.

„Diferența care vine din India, 27%, merge prin Canalul Suez, ceea ce nu ne afectează. Avem alternative, pentru că anul trecut, când am fost în situația de a pune aplicare sancțiunile împotriva Lukoil, după decizia SUA de a o sancționa, am fost în situația în care a trebuit să lăsăm închis Petrotel, rafinăria din România, și ne-am orientat spre alte piețe.

Am ajuns la finalul anului trecut la o diversificare extrem de mare în formula în care aducem și din Turcia produse petroliere, în care aducem și din Qatar, aducem și din Oman, aducem și din Norvegia. Noi în țară, nu depindem exclusiv de Strâmtoarea Ormuz, doar în proporție de 7-8%”, a spus ministrul.

Avertismentul ministrului Energiei

Bogdan Ivan a declarat că nu există absolut niciun motiv la prețul combustibililor să ajungă în acest moment la 10 lei/litru. Ministrul i-a avertizat pe operatorii din piață să nu profite de emoția generată de acest conflict ca să majoreze prețurile nejustificat.

„Nu dau deloc curs celor oameni care vin și panichează lumea la televizor, acelor experți care spun că o să fie motorina 10 lei, fără să aibă vreun fundament real pentru acest lucru.

Ceea ce pot să spun foarte clar este următorul lucru: unu ne-am asigurat cu surse variabile de motorină și benzină pentru a nu depinde de importuri dintr-o singură sursă și doi am cerut Consiliului Concurenței, ANPC-ului și ANAF-ului analiză foarte clară la acei agenți economici care ar vrea să fie curajoși în această perioadă, să profite de emoția creată în spațiul public, care este una fundamentată la nivel internațional, și să crească artificial prețurile.

Dacă avem o creștere pe care nu o controlez din România, la cotația internațională petrolului, care este cu 10-14-20% mai mare într-o perioadă extrem de complicată pentru întreaga omenire, da, ea se va putea vedea un 10-15-0,20 de bani la litru, dar nu putem ajunge într-o etapă la 10 lei”, a spus Ivan.

Ministrul a spus că aceleași îngrijorări au existat și în octombrie anul trecut, în urma sancțiunilor impuse Lukoil, iar ele nu s-au adeverit.

„De fiecare dată când apare o criză de genul ăsta, omul de acasă vede cum crește motorina, benzina cu 10-20 de bani. Și niciodată nu mai revine înapoi cum era înainte de respectivul eveniment. (...) Aceste acțiuni (din luna octombrie n.red) au avut efect, la fel facem și acum”, a spus Ivan.

Cel mai negru scenariu pentru România

Ministrul Energiei a subliniat că România a anticipat acest scenariu și este pregătită.

„În momentul de față avem peste 2 milioane de tone de combustibili aflați în rezerva strategică a României. Dacă n-ar mai produce nimic și n-am mai aproviziona cu nimic, România ne-ar ajunge cel puțin 90 de zile. Pe lângă asta, avem deja în depozite, în transport înspre România și în rafinare încă 1.200.000 de tone. Undeva la cinci-șase luni am putea să ajungem cu ceea ce avem astăzi în depozite, plus în rezerva strategică a statului român să funcționăm dacă n-am produce un litru de motorină și benzină, dacă n-am importa un litru motorină și benzină. La acest capitol stăm foarte bine”, a spus Ivan.

Bogdan Ivan le-a transmis românilor să „se liniștească” pentru că România are suficientă benzină pentru a acoperi atât necesarul intern, cât și pentru a exporta.

„Vreau ca oamenii de acasă să se liniștească. Astăzi România produce suficientă benzină pentru a acoperi necesarul intern și a exporta, suficientă motorină pentru a acoperi mai bine de 60% din consumul intern, plus importuri din surse foarte sigure.

Avem în schimb și un dezavantaj. Intrăm în rezerva tehnică și în proces de retehnologizare timp de trei săptămâni cu Petromidia, urmând ca după ce terminăm acest proces de revizie să intrăm și cu Petobrazul. Dacă nu se face această revizie punem în pericol funcționarea lor pe termen lung. Dar pentru că am știut că urmează avem suficiente stocuri pentru a acoperi necesarul României”, a mai spus ministrul la Antena 3 CNN.