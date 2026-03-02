Severele Amazon din Emiratele Arabe, atacate de Iran, iar incendiul a provocat mai multe daune. Cât durează reparaţiile

Severele Amazon din Emiratele Arabe, atacate de Iran. Foto: Hepta

Serverele Amazon din Emiratele Arabe Unite au fost lovite, duminică, în timpul atacurilor Iranului asupra ţării. Amazon a anunţat că ar putea dura cel puțin o zi pentru a repune în funcțiune centrul de date. Incendiul a fost cauzat de „obiecte” care au lovit unitatea de date, notează Business Insider, fără a preciza însă despre ce anume ar fi vorba.

Amazon Web Services a declarat că repararea daunelor aduse unuia dintre centrele sale de date din Emiratele Arabe Unite, cauzate de un incendiu la instalație, ar putea dura cel puțin o zi.

Compania a pierdut conectivitatea la centrul de date după ce una dintre „Zonele sale de disponibilitate” a fost „afectată de obiecte” duminică dimineaţă.

„Ne așteptăm ca recuperarea să dureze cel puțin o zi, deoarece necesită repararea instalațiilor, a sistemelor de răcire și alimentare, coordonare cu autoritățile locale și o evaluare atentă pentru a asigura siguranța operatorilor noștri”, a declarat compania.

Incendiul a avut loc în timpul atacurilor militare americane și israeliene asupra Iranului și al atacurilor de represalii ale armatei iraniene asupra a cel puțin șase state din Golf.

Compania nu a precizat în comunicatul său despre ce obiecte este vorba. Într-o actualizare anterioară de pe tabloul de bord AWS publicată duminică, compania a declarat că „scânteile și focul” au fost cauzate de un obiect care a lovit una dintre instalații.