Războiul tot mai intens dintre SUA și Iran aruncă în aer prețurile la petrol și gaze. Închiderea Strâmtorii Ormuz va amplifica criza

Iranul a răspuns atacurilor SUA și Israelului prin lansarea unei serii de contra-atacuri împotriva statelor din Orientul Mijlociu, cu consecințe grave pentru industria petrolului și gazelor și pentru economia globală. Regimul de la Teheran a atacat instalații petroliere din țările vecine, iar traficul maritim prin strâmtoarea Hormuz – punctul critic de la gura Golfului – aproape că s-a oprit complet, scrie The Guardian.

Calea navigabilă dintre Iran și Oman – care are puțin peste 32 de km lățime în punctul său cel mai îngust – reprezintă un spațiu de trecere inevitabil prin care aproximativ 20% din livrările mondiale de petrol ajung în Oceanul Indian și apoi în restul lumii. Neliniștea din rândul companiilor petroliere și de transport maritim – ca să nu mai vorbim de asigurători – este atât de mare încât traficul a ajuns aproape la un blocaj total. Recent, Gardienii Revoluției au anunțat închiderea Strâmtorii Ormuz.

O vizualizare a traficului maritim prin strâmtoare arată cum fluxul de nave s-a diminuat în weekend, cu grupuri de petroliere ancorate de o parte și de alta, în așteptarea unor noi informații.

Temerile sunt bine întemeiate, cel puțin trei petroliere fiind avariate și un marinar ucis în weekend. Jebel Ali din Dubai, cel mai aglomerat port de containere din lume în afara Asiei, și-a suspendat operațiunile înainte de a le relua, după ce rămășițe rezultate dintr-o interceptare aeriană au provocat un incendiu la una dintre dane.

Numărul navelor de marfă care traversează strâmtoarea a scăzut deja de la peste 50 pe zi la doar șapte duminică, potrivit Lloyds List, publicație londoneză specializată în informații maritime.

Forțele iraniene au susținut, luni, că au lovit petrolierul Athe Nova, sub pavilion Honduras, în strâmtoare, cu două drone, lăsându-l în flăcări. Regimul a lovit, de asemenea, o instalație portuară din Oman și o navă la nord-vest de Muscat, în timp ce armata iraniană transmitea avertismente radio navelor care intenționau să traverseze strâmtoarea Hormuz.

Prețul petrolului, aproape de explozie

În mijlocul haosului, prețul unui baril de petrol a crescut cu peste 10% în weekend, depășind 80 de dolari, înainte de a se stabiliza ușor, luni.

Donald Trump a declarat că nu se așteaptă ca luptele să dureze mai mult de câteva săptămâni, însă unii analiști estimează că, în cazul unui conflict prelungit, prețul barilului de Brent ar putea ajunge la 100 de dolari.

Fiona Cincotta, analist senior la City Index, a sugerat că prețul petrolului american ar putea fi împins la 90 de dolari pe baril din cauza temerilor privind aprovizionarea, dacă traficul prin strâmtoare nu este reluat.

Fluxurile de petrol ar putea fi și mai mult restricționate de atacuri asupra instalațiilor de extracție și rafinare din regiune, Iranul vizând infrastructura aliaților SUA printr-o serie de lovituri.

Compania petrolieră de stat saudită, Aramco, a închis rafinăria Ras Tanura de pe coasta estică a țării – care procesează aproximativ 550.000 de barili pe zi – luni dimineață, după ce a fost lovită de resturi provenite din drone iraniene interceptate.

Conflictul a perturbat și aprovizionarea cu gaz natural lichefiat (GNL). QatarEnergy, cel mai mare furnizor mondial, a fost nevoită să oprească producția luni, în urma unui atac cu dronă iraniană.

Qatar furnizează aproximativ 20% din gazul natural lichefiat la nivel mondial, care a devenit o sursă tot mai importantă de gaz, pe măsură ce Europa încearcă să renunțe la livrările din Rusia. Conflictul a dus la creșterea prețurilor gazelor în Europa la cel mai ridicat nivel de la invazia Rusiei în Ucraina din 2022.

Deși prețurile gazelor în Europa rămân mult sub vârful din 2022, iar prețul petrolului este la nivelul de acum doi ani, creșteri suplimentare și susținute ar adăuga presiuni asupra economiilor occidentale, care abia începeau să depășească șocul inflaționist generat de invadarea Ucrainei.

Chiar săptămâna trecută, în discursul său privind Starea Uniunii, Trump afirma că inflația și prețurile la energie sunt în scădere, iar orice creștere a costului vieții ar putea afecta șansele partidului său la alegerile legislative din această toamnă.

Riscul inflaționist planează și asupra cancelarei britanice a finanțelor, Rachel Reeves, care își va prezenta, marți, declarația anuală de primăvară.

Criză după criză

Deocamdată, impactul este relativ modest. Jim Reid, analist la Deutsche Bank, spune că creșterea zilnică a prețului petrolului de luni, care a ajuns la 8,2% până la mijlocul după-amiezii, a fost doar a 38-a cea mai mare creștere zilnică din 1990.

Cu cât criza din Iran continuă mai mult, cu atât riscul unor creșteri mai pronunțate ale prețurilor este mai mare, declanșând un efect de domino care ar putea afecta aproape toate aspectele economiei. Petrolul mai scump ar însemna creșteri de preț la pompă și pe piețele globale de combustibili, reflectându-se în costul oricăror bunuri transportate pe calea aerului, pe mare sau pe uscat.

„Având în vedere că multe gospodării încă poartă povara datoriilor din ultima criză a gazelor, această creștere a prețurilor este un semn îngrijorător că facturile pentru locuințe și afaceri ar putea crește din nou”, a declarat Jess Ralston de la think tank-ul Energy and Climate Intelligence Unit.

Analiștii companiei britanice de administrare a activelor Quilter estimează că o creștere de 10 dolari a prețului unui baril de petrol poate adăuga până la 40 de puncte de bază (0,4%) la inflația de consum. De asemenea, poate reduce cu până la 30 de puncte de bază creșterea PIB-ului global, dacă criza persistă.

Economiile mari consumatoare de energie, obligate să plătească mai mult pentru petrol și gaze, ar putea oferi, totodată, un impuls moral binevenit Rusiei, ale cărei vaste rezerve de petrol și gaze finanțează efortul de război împotriva Ucrainei. Săptămâna trecută, Kirill Dmitriev, consilier de investiții al lui Vladimir Putin, a prezis cu satisfacție că petrolul va atinge în curând 100 de dolari.