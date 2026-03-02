Consilierul lui Isărescu, despre pensiile speciale: „Nu se atinge nimeni de pensiile în plată, stau bine mersi pe 5.000 euro pe lună”

Foto: Agerpres

Eugen Rădulescu, consilierul guvernatorului BNR, a declarat, în interviu pentru Antena 3 CNN, că legea pensiilor magistraților nu rezolvă problema de fond a pensiilor speciale. Economistul a arătat că legea nu îi atinge pe cei care au indemnizațiile în plată și care acum „stau bine mersi pe pensii de 5.000 de euro”. De asemenea, consilierul BNR a atras atenția că în continuare există categorii profesionale care intră la pensie între 42 și 45 de ani.

Consilierul BNR a arătat, într-o analiză, că pensiile speciale se apropie tot mai mult de procentul de 1% din PIB. Legea pensiilor magistraților nu rezolvă problema de fond a tinerilor pensionari și a indemnizațiilor uriașe pe care le primesc în raport cu cetățenii de rând, care muncesc până la 65 de ani și încasează pensii pe principiul contributivității, este de părere Eugen Rădulescu.

„Este vorba de o lege care rezolvă problema pentru o mică parte a pensiilor speciale. Erau vreo 8.000- 9.000 de magistrați care beneficiau de aceste pensii speciale și care le vor avea în continuare. Sigur, o diminuare a pensiei. Dar nu se atinge nimeni de pensiile în plată în momentul de față. Iar oamenii care sunt la pensie acum, la 48 de ani, la 50 de ani, stau bine mersi pe pensiile foarte mari pe care le au în momentul de față”, a spus consilierul BNR.

Eugen Rădulescu a declarat că pensia media a magistraților este de 5.000 de euro pe lună.

„Este într-o țară care nu este nici pe departe foarte bogată. Nicio altă țară din Europa nu are magistrați care să aibă asemenea pensii, nici cele mai bogate țări și atunci era inevitabil ca din punct de vedere al lichidității sociale să fie atenuată puțin această chestiune”, a spus economistul.

Rămâne însă problema pensiilor speciale pentru o mulțime de alte categorii profesionale.



„Marile probleme sunt în celelalte categorii care primesc pensii de la o vârstă foarte fragilă. Sunt domenii întregi în care după 20, poate cel mult 25 de ani, oamenii ies frumos la pensie și avem pensionari de 42, 45 de ani. Sigur că încetul cu încetul unele din aceste ferestre de oportunitate se închid”, a mai spus Rădulescu.

Președintele Nicușor Dan a promulgat vineri, 27 februarie, legea referitoare la pensiile magistraţilor.

Legea, promulgată după mai multe amânări la Curtea Constituțională, unde a fost contestată de ICCJ, prevede creşterea etapizată a vârstei de pensionare la 65 de ani, în timp ce cuantumul pensiei nu poate depăşi 70% din indemnizaţia netă primită în ultima lună de activitate.