Preşedintele Nicușor Dan a promulgat legea care taie pensiile magistraţilor

Preşedintele Nicușor Dan a promulgat legea referitoare la pensiile magistraţilor. FOTO Facebook Nicușor Dan

Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat vineri, într-un mesaj pe Facebook, că a promulgat legea referitoare la pensiile magistraţilor.

"Am promulgat în această dimineață legea privind pensiile magistraților, în urma publicării în Monitorul Oficial a deciziei Curții Constituționale.

Recalibrarea modului de calcul al acestor pensii este un gest de echitate, așteptat de societatea noastră. Încrederea cetăţenilor în stat se recâştigă atunci când reformele aşteptate de societate devin realitate.

Îi asigur pe magistrați că munca lor este respectată, iar importanța lor în arhitectura statului este pe deplin recunoscută.

Voi susține măsurile legislative și administrative cerute de corpul profesional pentru optimizarea condițiilor în care își desfășoară activitatea", a scris Președintele.

Legea prevede creşterea etapizată a vârstei de pensionare la 65 de ani, în timp ce cuantumul pensiei nu poate depăşi 70% din indemnizaţia netă primită în ultima lună de activitate.

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a precizat la Antena 3 CNN, în urma întâlnirilor de la nivel înalt care s-au desfășurat joi la Bruxelles, că nu vrea să creeze așteptări privind banii din PNRR pentru jalonul legat de reforma pensiilor magistraților, dar a subliniat că oficialii europeni au ascultat cu atenție argumentele guvernului.

Pe de altă parte, premierul Ilie Bolojan a declarat joi după discuțiile de la Bruxelles cu șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, că deși termenul pentru jalonul legat de reforma pensiilor speciale ale magistraților din PNRR a fost depășit, oficialii europeni au apreciat eforturile depuse de Guvern.

Autoritățile române așteaptă un răspuns de la Comisia Europeană, dacă deblochează sau nu cei 231 de milioane de euro aferenți reformei pensiilor magistraților.

Judecătorii Curtea Constituțională a României (CCR) au redactat joi motivarea deciziei privind pensiile speciale ale magistraților, iar documentul a ajuns la Monitorul Oficial.

Curtea Constituţională a României publicat motivarea deciziei din 18 februarie, prin care a stabilit că noul proiect al Guvernului Bolojan privind reforma pensiilor magistraţilor este constituţional.

„Curtea reține că eliminarea unei forme speciale de actualizare a pensiei de serviciu ce are drept consecință revenirea la regula generală, care constă în actualizarea acesteia cu rata medie anuală a inflației, nu contravine securității juridice. Astfel, în privința persoanelor care au accesat sistemul justiției anterior Legii nr.282/2023 și care nu îndeplinesc condițiile de pensionare la data intrării în vigoare a legii menționate, legiuitorul poate adapta mecanismul de actualizare a pensiei de serviciu și, de asemenea, are posibilitatea de opta, în viitor, în funcție de politica sa economică, pentru reglementarea unei alte forme de actualizare.

Prin urmare, în lipsa unei reglementări constituționale exprese care să stabilească o anumită modalitate de actualizare a pensiilor, în general, și a celor de serviciu, în special, legiuitorul are o marjă de apreciere în alegerea modalității de actualizare a pensiei de serviciu, în funcție de resursele bugetare de care statul dispune.”, se arată în motivarea CCR.

Documentul integral poate fi consultat AICI.