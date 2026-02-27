Antena 3 CNN Actualitate Locale Protest spontan la Șantierul Naval Mangalia. Angajații nu și-au primit salariile de două luni

Aproximativ 100 de angajați ai Șantierului Naval din Mangalia au întrerupt lucrul și au protestat vineri dimineață, pentru că nu și-au primit salariile de peste două luni.

Joi a fost ziua de salarii si nu s-a făcut plata acestora.

În șantier au fost efectuate lucrări de reparații la două nave, dar chiar și după finalizarea acestor lucrări, muncitorii nu si au primit salariile.

Luni, la ora 12, o delegație a muncitorilor de la Șantierul Mangalia va fi primită de ministrul Economiei, Irineu Darău.

 

