Încă un mesaj Ro-Alert a fost trimis în Tulcea, vineri dimineaţă, din cauza războiului din Ucraina: "Adăpostiţi-vă în beciuri"

Autorităţile au trimis un nou mesaj Ro-Alert în Tulcea. FOTO: Getty Images

Autorităţile au trimis un nou mesaj Ro-Alert, vineri dimineaţă, locuitorilor din judeţul Tulcea, din cauza războiului din Ucraina. Este al patrulea de miercuri seară până acum. "Există posibilitatea căderii unor obicte din spaţiul aerian. Păstraţi-vă calmul. Adăpostiţi-vă în beciuri sau adăposturi de protecţie civilă", au fost sfătuiţi oamenii.

Aşadar, românii din judeţul Tulcea, zona de graniţă cu Ucraina, au primit, vineri dimineaţa, în jurul orei 7:15, un mesaj Ro-Alert, pe fondul atacurilor Rusiei asupra porturilor ucrainene de la Dunăre.

"Există posibilitatea căderii unor obicte din spaţiul aerian. Păstraţi-vă calmul. Adăpostiţi-vă în beciuri sau adăposturi de protecţie civilă. În lipsa unui adăpost, rămâneţi în interiorul casei, departe de geamuri şi pereţi exteriori. Durata estimată a alertei: 90 de minute", au transmis autorităţile în mesajul Ro-Alert de vineri dimineaţă.

O dronă a intrat în spaţiul aerian al României, joi

Reamintim că, joi seară, patru aeronave de luptă au fost ridicate de la sol, joi, după ce radarele Ministerului Apărării Naţionale au semnalat prezenţa a două drone în apropierea graniţei cu Ucraina, una dintre ele pătrunzând pentru scurt timp în spaţiul aerian naţional.

"În jurul orei 16.25, două aeronave F-16 dislocate în Baza Aeriană Feteşti au fost ridicate în aer, conform procedurilor de poliţie aeriană. Populaţia din zona de nord a judeţului Tulcea a primit un mesaj RO-Alert, emis de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, în urma notificării transmise de Statul Major al Forţelor Aeriene", se arată într-un comunicat al MApN.

Potrivit ministerului, vehiculul aerian fără pilot nu a intrat în spaţiul aerian al României, iar măsurile de alertă au încetat în jurul orei 17:30.

Ulterior, la ora 18:00, au fost ridicate de la sol două aeronave Eurofighter Typhoon - una aparţinând Forţelor Aeriene Germane şi una Forţelor Aeriene Spaniole - din Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu, după observarea unui nou vehicul aerian fără pilot care se îndrepta spre spaţiul aerian naţional. Ministerul precizează că Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă a transmis un nou mesaj RO-Alert populaţiei din nord-estul judeţului Tulcea.

"Aeronava fără pilot a pătruns pentru scurt timp în spaţiul aerian naţional, părăsindu-l în jurul orei 18:30, la nord de Sulina", transmite MApN.