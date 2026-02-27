Pakistanul declară „război deschis” Afganistanului și anunță că îi va „zdrobi” pe talibani. Kabulul și Kandaharul au fost bombardate

Publicat la 09:09 27 Feb 2026

Un militar afgan de pază la un punct de trecere de la granița Afganistan-Pakistan, după declarația de război a guvernului de la Islamabad. Foto: Profimedia Images

Afganistanul și Pakistanul sunt din nou în conflict armat direct după ce au fost trase focuri de ambele părți ale frontierei, relatează CNN. Ministrul apărării din Pakistan a declarat, vineri, că declară „război deschis” talibanilor. „Răbdarea noastră s-a terminat”, a declarat Khawaja Asif.

Conflictul Pakistan-Afganistan e vechi, iar în ultima vreme a tot trecut prin diverse faze înainte de a degenera într-un război deschis între cele două părți.

În luptă intră armata bine finanțată, puternică și nucleară a Pakistanului împotriva forțelor talibanilor, călite într-un război de decenii cu SUA și obișnuite cu conflictul de insurgență împotriva unui dușman mai puternic și mai numeros.

Shehbaz Sharif, prim-ministrul Pakistanului, a afirmat că forțele țării „au capacitatea deplină de a zdrobi orice ambiții agresive”.

„Nu vor exista compromisuri în ceea ce privește apărarea patriei iubite și fiecare agresiune va fi întâmpinată cu un răspuns pe măsură”, a spus el, în mesaje pe Twitter.

Cum a început noul război

Joi noapte, armata afgană a lansat un atac asupra pozițiilor pakistaneze de la frontieră, o graniță „poroasă” care se întinde pe aproape 2.600 kilometri de munte și deșert.

Regimul taliban de la Kabul a susținut că aceste atacuri reprezintă un răspuns la bombardamentele Pakistanului asupra unor tabere din Afganistan, în weekendul trecut. Atunci ar fi murit în jur de 18 oameni.

Ca răspuns, în zorii zilei de vineri, Pakistanul a lansat „Operațiunea Furia Justițiară”.

Pakistanul a bombardat Kabulul, sud-estul provinciei Paktia și Kandaharul, orașul considerat locul de naștere spiritual al mișcării talibane, acolo unde s-ar ascunde Himatullah Akhundzada, misteriosul lider al grupării.

O locuitoare din Kabul a descris momentul în care familia ei a fost trezită de o explozie puternică, vineri – „Eram îngrozită”.

„Apoi am auzit focuri de armă. Ne-am uitat pe fereastră și am văzut focuri în aer”, a adăugat femeia, adăugând că nu a mai putut să doarmă de frică.

„Încă de la prima explozie, am văzut că toată lumea stă cu luminile aprinse. Sunt sigur că otți cei din Kabul stau cu frică să nu fie loviți de o bombă”.

Cele două părți au raportat cifre diferite referitoare la victimeel atacului de vineri.

Pakistanul a susținut că armata sa a ucis 133 de luptători talibani, în timp ce Afganistul a anunțat că opt dintre soldații săi au fost uciși. Aceste cifre nu au putut fi verificate independent.

În regiunea Bajaur, în nord-vestul Pakistanului, un obuz tras de taliban a lovit o casă, a rănit cinci oameni, inclusiv doi copii și o femeie, conform declarației unui polițist.

Originile conflictului

În ciuda legăturilor lor economice și culturale, Afganistanul și Pakistanul au avut o istorie foarte complicată.

Anul trecut, în octombrie, cele două țări au dus cel grav război din ultimii ani. Doar un armistițiu fragil i-a oprit din a se război din nou în ultima perioadă.

După ce talibanii au fost dați jos de la putere de forțele NATO în 2001, Pakistanul a devenit unul dintre principalii lor susținători.

Luptătorii talibani au fost primiți peste graniță și le-a fost oferit adăpost și sprijin pentru insurgență.

Dar, de când talibanii s-au reinstalat la putere la Kabul, în urma retragerii haotice a americanilor, Pakistanul s-a confruntat cu o accentuare a violențelor islamiste.

Guvernul de la Islamabad dă vina pe militanții talibani din Pakistan pentru aceste violențe și acuză regimul de la Kabul că îi găzduiește pe teritoriul său.

Multe dintre atacurile talibanilor au fost făcute cu ajutorul armamentului american lăsat în urmă de SUA în timpul retragerii. Talibanii din Afganistan neagă că îi susțin sau găzduiesc pe cei din Pakistan.

Peste 1.200 de oameni, soldați și civili deopotrivă, au fost uciși în atacuri ale militanților de-a lungul anului 2025, conform informațiilor publicate de armata pakistaneză. Este un număr dublu față de anul 2021, când SUA s-au retras din Kabul, iar talibanii au revenit la putere.

Multe dintre personajele „marcante” ale talibanilor afganist au proprietăți și familii în Pakistan, a declarat ministrul pakistanez al apărării.

Asif a scris pe rețelele sociale, în prima parte a zilei de vineri, că Afganistanul „adună toți teroriștii din lume”, că „exportă terorism” și „își privează propriul popor de drepturi”.

„Răbdarea noastră s-a terminat. Acum avem război deschis între noi și voi”, a scris ministrul pakistanez.

Diferența dintre cele două armate

Dacă ar fi să comparăm strict cifre – disparitatea dintre armatele pakistaneză și afgană este uriașă.

Armata rămâne cea mai puternică organizație statală a Pakistanului, solidificându-și dominația prin nenumărate lovituri de stat și amendamente constituționale.

Ca putere nucleară, Pakistanul are un aparat sofisticat de apărare format din armată, marină, forțe aeriene și pușcași marini.

Conform Institutului Internațional pentru Studii Strategice, aceste părți ale forțelor armate adună împreună 660.000 de militari activi, susținuți de alți 300.000 în forțe paramilitare și poliție militarizată.

Forța lor convențională este accentuată de un arsenal modern – avioane americane de tip F-16, avioane franceze Mirage și JF-17, produse în parteneriat cu China, principalul partener al Pakistanului în domeniul apărării.

De cealaltă parte, Afganistanul are doar o singură forță militară – luptătorii talibani. Forțele sale sunt estimate la mai puțin de 200.000 de militari, iar structura sa militară nu are și forță aeriană. Ei se bazează exclusiv pe câteva elicoptere de atac din era sovietică și avioane de transport abandonate de SUA în timpul retragerii.

Talibanii mai dispun și de câteva drone quadcopter.

Totuși, deși nu dispun de armamentul greu pe care îl are Pakistanul, tacticile lor de gherilă sunt o caracteristică definitorie a identității lor militare, întărită de rigiditatea lor ideologică, fervoarea religioasă și de decenii de război asimetric.