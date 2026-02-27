BNR explică de ce a subestimat rata inflaţiei: Scumpirile de la raft au fost mai mari decât majorarea TVA-ului

Banca Naţionlă a României a explicat, într-un raport, că scumpirile de la raftul comercianţilor au depăşit cotele de TVA şi, din acest motiv, inflaţia pe decembrie a fost mai mare decât a estimat instituţia, iniţial. În luna august, BNR a estimat o inflaţie de 8,8%, pe care au revizuit-o la 9,6%, însă inflaţia pe decembrie de la INS a fost 9,7%.

Guvernul a majorat TVA-ul, de la 1 august 2025, de la 19% la 21%. A rămas, totuşi, o cotă redusă de TVA de 11% pentru unele produse și servicii, cum ar fi: cărți, livrarea de lemn de foc, medicamente, alimente (cu anumite excepții), apă pentru irigații şi HoReCa.

"Totuși, subestimarea ratei anuale a inflației de bază la orizontul decembrie 2025 a fost determinată preponderent de evoluțiile din a doua parte a anului trecut. O contribuție substanțială a provenit, și în acest caz, din majorarea impozitelor indirecte în luna august 2025, al cărei impact asupra ratei inflației CORE2 ajustat este evaluat la aproximativ 1,8 puncte procentuale.

În plus, acest episod a generat scumpiri mai ample și mai generalizate decât cele corespunzătoare unei simple transferări integrale a creșterii cotei TVA în prețurile finale, reflectând inclusiv efecte de rotunjire în sus a prețurilor practicate de comercianți și o transmisie întârziată în cazul unor bunuri cu sezonalitate pronunțată a vânzărilor, precum articolele de îmbrăcăminte.

Aceste mecanisme au fost captate în prognozele BNR doar ex post, respectiv parțial în runda din august și integral în cea din noiembrie 2025", a transmis BNR.

Ce s-a scumpit cel mai mult

Banca Naţională a României a mai precizat că, în ultimele luni din 2025, au existat scumpiri semnificative la cafea, dulciuri şi abonamentele radio-TV.

În plus, nivelul inflației CORE2 ajustat din decembrie 2025 a fost influențat de scumpiri punctuale, dar semnificative, în trimestrul IV 2025, la unele produse alimentare (precum cafeaua și dulciurile), pe fondul tensiunilor de pe piețele internaționale ale materiilor prime, precum și la anumite servicii (de exemplu, abonamentele radio-TV), cu un impact cumulat estimat la aproximativ 0,2 puncte procentuale, a mai comunicat BNR.