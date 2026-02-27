Polonia se alătură unui număr tot mai mare de țări care vor interzice accesul copiilor la rețele sociale

Polonia intenţionează să introducă o lege pentru a interzice utilizarea reţelelor sociale de către copiii sub 15 ani şi va face platformele responsabile pentru verificarea vârstei, a anunţat ministra educaţiei, Barbara Nowacka, într-un interviu de vineri, preluat de Reuters și citat de Agerpres.

Proiectul de lege prezentat de Coaliţia Civică, principalul partid de guvernământ la Varșovia, prevede amenzi pentru platformele care rămân accesibile utilizatorilor mai tineri, a explicat Nowacka, adăugând că legea ar putea intra în vigoare până la începutul anului 2027.

„Observăm sănătatea mintală a copiilor şi tinerilor, vedem un declin al competenţei lor intelectuale”, a mai argumentat ea. Nivelul penalităţilor pe care companiile ar trebui să le plătească este încă în discuţie, a menţionat ea.

Mai multe guverne europene, inclusiv din Germania, Danemarca, Grecia, Franţa, Spania şi Marea Britanie, au luat în considerare restricţii similare, în condițiile în care pare că folosirea rețele lor sociale la vârste mici este dăunătoare și creează dependență.

În ianuarie, guvernul britanic a afirmat că are în vedere restricţii pentru a proteja copiii online, după ce Australia a implementat o lege similară în decembrie anul trecut.

Iniţiativa anunţată ar putea pune Polonia în conflict cu firme de tehnologie americane cum sunt Meta şi Twitter a lui Elon Musk, unele contestând restricţiile după interdicţia impusă de Australia.