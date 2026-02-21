Germania pregătește interzicerea accesului copiiilor sub 14 ani pe rețelele sociale. Cancelarul Merz susține măsura

2 minute de citit Publicat la 19:41 21 Feb 2026 Modificat la 19:41 21 Feb 2026

Germania pregătește interzicerea accesului copiilor sub 14 ani pe rețelele sociale. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursă: Getty Images

Cancelarul german Friedrich Merz și-a exprimat "simpatia" față de o propunere de interzicere a accesului pe rețelele sociale pentru copii, înaintea unei discuții în acest sens în coaliția de guvernare, care a început vineri, notează Politico.

Apelurile pentru blocarea accesului utilizatorilor minori pe rețelele sociale se intensifică în Germania, pe măsură ce alte țări europene iau măsuri similare, în încercarea de a proteja sănătatea mintală și fizică a copiilor, adaugă publicația citată.

Propunerea față de care Merz și-a declarat "simpatia" aparține Partidului Social Democrat și presupune ca utilizatorii cu vârste sub 14 ani să nu poată accesa platformele digitale.

Cancelarul german a subliniat că este "foarte precaut când vine vorba de interdicții legale", dar a insistat asupra consecințelor fenomenului fake news și a riscurilor imaginilor generate sau alterate digital pe platforme precum TikTok, opinând că aceste aspecte "fac lucrurile mai dificile".

Protejarea copiilor la școală trebuie să fie pe primul loc, a continuat cancelarul.

El a respins ideea că instrumentele digitale trebuie introduse devreme în viața copiilor, aducând drept contraargument că "altfel, ar trebui să se servească alcool și în școala primară, astfel încât (copiii) să se obișnuiască cu el".

Partidul lui Merz susține interdicția accesului pe platforme sociale pentru copii

Membrii formațiunii lui Merz, Uniunea Creștin-Democrată (CDU), și-au exprimat, la rândul lor, sprijinul pentru interdicție.

Thorsten Frei, șeful cancelariei lui Merz și o figură importantă a CDU, a declarat că problema va fi dezbătută la o conferință a partidului care are loc în acest weekend la Stuttgart.

Și Verzii și Alianța Sahra Wagenknecht, de stânga, și-au exprimat sprijinul pentru limitarea vârstei de acces pe rețelele sociale.

Partidul de extremă dreapta Alternativa pentru Germania este singurul care se împotrivește inițiativei, acuzând că aceasta ar servi mai degrabă controlului social, decât bunăstării copiilor.

Se așteaptă ca un grup de experți numiți de guvern să își prezinte recomandările privind propunerea social-democraților înainte de jumătatea acestui an.

Franța, Danemarca și Spania au anunțat inderdicții pentru minori pe rețelele sociale

Franța și Danemarca au adoptat legi care interzic accesul copiilor sub o anumită vârstă la rețelele de socializare, în timp ce multe alte țări ale UE au propuneri similare în discuție.

Prim-ministrul Spaniei, Pedro Sanchez, a anunțat recent o interdicție pentru copiii sub 16 ani.

Mai multe țări, precum Grecia, au insistat, și ele, pentru impunerea de măsuri la nivelul UE, iar președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a reunit un grup de experți care să o consilieze în acest sens.

Apărătorii drepturilor copilului și ai vieții private susțin însă că interdicțiile nu vor fi eficiente în protejarea minorilor de părțile negative ale lumii online și vor duce, prin crearea precedentului, la încălcarea drepturilor private pentru întreaga populație.