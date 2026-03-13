Ministrul Energiei îi propune lui Ilie Bolojan declararea situației de criză și plafonarea prețurilor la benzină și motorină

Ministrul Energiei Bogdan Ivan a propus vineri aprobarea de către guvernul Bolojan a unei ordonanțe de urgență prin care să se declare situație de criză pe piața țițeiului și a produselor petroliere și plafonarea prețurilor la aceste produse. Printre alte măsuri propuse se numără diminuarea accizelor sau taxelor și „repornirea temporară” a rafinăriei Lukoil-Petrotel din Ploiești.

Ministerul Energiei propune astfel un „preț maximal de vânzare” la benzină de 8,41 de lei litrul și de 8,86 de lei litrul la motorină.

Bogdan Ivan a menționat creșterea cotațiilor internaționale cu 350 de dolari/tona de motorină și peste 100 dolari/tona de benzină, „cu perspective de creștere în funcție de evoluția cotațiilor”.

Ordonanța de urgență propusă de ministerul Energiei prevede următoarele măsuri:

Declararea situatiei de criză pe piaţa ţiţeiului şi/sau a produselor petroliere

Stabilirea unor măsuri de protecție a populației și a economiei prin instituirea unui preț maximal de vânzare al produselor petroliere - referinta prețul maximal de vânzare al produselor petroliere este echivalent cu media prețurilor carburanților standard comunicată de Consiliul Concurenței pentru data de 12 martie 2026

Prețul maximal de vânzare al produselor petroliere poate fi actualizat lunar prin Hotărâre de Guvern.

Posibilitatea acordării unei subvenții în valoare de 0,25 lei/litru inclusiv TVA, operatorilor economici care comercializează benzină şi motorină către clienţii finali - persoane fizice şi juridice, precum şi către operatorii economici autorizaţi care achiziţionează carburanţii din depozite şi/sau staţii de distribuţie pentru consumul propriu sau pentru revânzare şi care acordă o reducere de preţ de 0,5 lei/litru, inclusiv TVA, la preţul de vânzare;

Exportul produselor petroliere (benzină și motorină) realizat cu acordul ministerului cu atribuții în domeniul economic și ministerul de resort

Măsuri de prevenire a vânzării de produse petroliere la un preț care depășește valorile preţurilor maximale

Măsurile de protecție se aplică pe o perioadă de 6 luni, care poate fi prelungită succesiv pentru durate de câte cel mult 3 luni, cât timp persistă împrejurările care au determinat situația de criză

prijin țintit pentru sectoarele profesionale esențiale - transport rutier și agricultură

Cotația Brent a depășit 100 de dolari barilul și a ajuns pe 9 martie la aproape 120 de dolari barilul, comparativ cu 65 de dolari barilul, cât era la începutul lunii februarie. De asemenea, cotația motorinei a depășit 1.000 de dolari/tona, comparativ cu valori de circa 739 de dolari/tona la începutul lunii februarie, arată ministrul Ivan.

Piața petrolieră din România se bazează pe o producție internă de țiței de aprox. 2,8 milioane de tone și pe un import de cca. 9 milioane de tone. Consumul mediu anual de combustibili din România se situează la un nivel de cca. 9 mil. tone/an, din

care ponderea cea mai mare este deținută de consumul de motorină, cu o valoare medie anuală de cca. 5,9 mil. tone/an (benzina - cca. 2 mil. tone/an).

„Chiar dacă alți producători de petrol ar putea crește producția de țiței pentru a crește oferta pe piață, acest lucru nu se poate produce imediat. Creșterea cotațiilor pune presiuni majore pe piaţa petrolieră din România, care depinde de importuri

în proporţie de cca 75%. De asemenea, necesarul intern de motorină este acoperit în proporţie de 40%

din importuri”, a spus ministrul Bogdan Ivan.

Ministerul Energiei gestionează în prezent stocuri de urgență de aproximativ 2 milioane tone echivalent petrol (tep), în calitate de Autoritate Competentă pentru constituirea și menținerea rezervelor minime de țiței și de produse petroliere pentru situații de urgență în piața petrolieră.

„Aceste stocuri sunt constituite și menținute pentru potențialele situații de sincope majore în aprovizionarea

cu produse petroliere, conform legislației europene. Stocurile de urgență menținute pe teritoriul României pot asigura consumul intern pentru circa. 45 de zile, iar stocurile menținute în extern, prin delegare, o perioadă de timp similară – în total circa 90 de zile”, a preciza ministrul Energiei, Bogdan Ivan.