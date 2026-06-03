Ilfovul găzduiește una dintre cele mai importante manifestări de film pentru copii din România

2 minute de citit Publicat la 09:56 03 Iun 2026 Modificat la 09:56 03 Iun 2026

Filme din competiția internațională, invitați speciali, ateliere creative și sute de copii implicați activ în viața festivalului. Toate acestea definesc cea de-a VI-a ediție a WonderFest, evenimentul care transformă județul Ilfov într-un punct de întâlnire pentru cinematografie, educație și imaginație.

Desfășurat în perioada 2–6 iunie, WonderFest reunește copii și adolescenți din județul Ilfov alături de actori, regizori, critici de film, traineri și profesioniști din domeniul cultural, într-un program construit special pentru noua generație.

Organizat de Consiliul Județean Ilfov prin Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ilfov, festivalul oferă participanților acces la proiecții de film, întâlniri cu personalități din lumea artistică și numeroase activități educative.

Unul dintre cele mai importante momente ale ediției din acest an este implicarea directă a copiilor în jurizarea filmelor. Peste 100 de elevi din județul Ilfov formează cel mai mare juriu al copiilor întâlnit la un festival de film din România.

„WonderFest este despre copii, despre vocea lor și despre dreptul lor de a fi ascultați. Ne-am dorit ca ei să nu fie doar spectatori, ci participanți reali la acest festival. Faptul că avem peste 100 de elevi din Ilfov care jurizează filmele transformă această ediție într-una cu adevărat specială”, a declarat Lavinia Șandru, președintele WonderFest.

Filmele înscrise în competiție provin din mai multe țări și abordează teme apropiate universului copiilor și adolescenților: prietenia, familia, curajul, toleranța, solidaritatea și descoperirea de sine.

„Filmul pentru copii este un instrument extraordinar de educație și formare. WonderFest oferă tinerilor oportunitatea de a descoperi povești relevante și de a învăța să privească lumea din perspective diferite”, a declarat Marina Roman, critic de film și membră a juriului de specialitate.

Potrivit lui Călin Stănculescu, președintele juriului de specialitate, festivalul confirmă interesul tot mai mare pentru cinematografia dedicată publicului tânăr.

„Selecția din acest an este una valoroasă și diversă. Avem filme care emoționează, provoacă și inspiră, iar reacțiile copiilor sunt extrem de importante pentru noi.”

Bogdan Ionescu, membru al juriului de specialitate și director educațional al Academiei Da Vinci, consideră că experiența oferită de WonderFest contribuie la dezvoltarea unor competențe esențiale.

„Copiii învață să gândească critic, să argumenteze și să își susțină opiniile. Sunt lucruri care îi vor ajuta nu doar în școală, ci și în viață.”

Festivalul include și activități dedicate educației pentru sănătate. Simona Man, fost secretar de stat în Ministerul Agriculturii, le vorbește participanților despre importanța alimentației sănătoase și a unui stil de viață echilibrat.

„Educația pentru sănătate trebuie să înceapă de la vârste fragede. Copiii au nevoie de informații corecte și de exemple care să îi ajute să facă alegeri bune pentru viitorul lor”, a declarat Simona Man.

Pentru Monica Vâlcu, actriță și membră a juriului de specialitate, festivalul reprezintă și o întâlnire emoționantă cu publicul tânăr.

„Copiii au o sinceritate extraordinară și o capacitate impresionantă de a se conecta la povești. Tocmai de aceea, experiența WonderFest este atât de specială.”

Pe lângă proiecțiile de film, programul include ateliere de actorie, cinematografie, fotografie, improvizație scenică, leadership, creație video, caricatură, scenografie, educație pentru sănătate și dezvoltare personală.

WonderFest 2026 este susținut de Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România, Inspectoratul Școlar Județean Ilfov, Primăria Măgurele, Universitatea din București prin Facultatea de Fizică, Academia Da Vinci, Mastercard, Banca Transilvania, RetuRo, Editura Litera, Dorna și UAC.

Până pe 6 iunie, Ilfovul devine gazda unui eveniment care aduce împreună filmul, educația și creativitatea, într-o experiență dedicată copiilor și adolescenților.