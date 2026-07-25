România este promovată timp de două luni ca destinație turistică la BBC Proms, prestigiosul festival britanic de muzică clasică

1 minut de citit Publicat la 11:19 25 Iul 2026 Modificat la 11:19 25 Iul 2026

Imagine din campania de promovare a României ca destinație turistică la BBC Proms. Foto: Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului via Facebook

Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului promovează România ca destinaţia turistică în zeci de mii de materiale tipărite pentru concertele BBC Proms.

Este vorba despre cel mai vechi festival britanic de muzică clasică.

"În fiecare vară, Royal Albert Hall din Londra devine punctul de întâlnire al publicului britanic şi al iubitorilor muzicii clasice din întreaga lume.

Între 17 iulie şi 12 septembrie are loc BBC Proms, cel mai vechi şi unul dintre cele mai prestigioase festivaluri de muzică clasică.

În cadrul ediţiei din acest an, Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului promovează destinaţia turistică România printr-o pagină dedicată, inclusă în toate cele 85.000 de broşuri oficiale, realizate pentru 63 dintre concertele festivalului", se arată într-o postare pe contul de Facebook al ministerului.

Ilustrată de imaginea Castelului Peleş, pagina dedicată este însoţită de mesajul "Discover Romania - one of Europe's most diverse & best preserved natural landscapes / Descoperă România, țara europeană cu peisaje printre cele mai diverse și mai bine conservate".

Pe 5 august, prezenţa României este completată de debutul pianistei Alexandra Dariescu, prima pianistă din ţara noastră invitată să concerteze la BBC Proms şi primul artist român care revine pe scena festivalului după trei decenii.

Cu această ocazie, broşura dedicată concertului, tipărită în 1.200 de exemplare, va include, alături de pagina de promovare a României ca destinaţie turistică, o a doua pagină dedicată diplomaţiei culturale româneşti în Regatul Unit, însoţită de un mesaj de susţinere adresat artistei.