Acum poți angaja oameni care să-ți care cumpărăturile prin magazine. O afacere aparent banală stârnește controverse

Femei însărcinate, pensionari și părinți cu copii mici apelează la noul serviciu care le cară cumpărăturile. Foto: Getty Images

Imaginează-ți că mergi la cumpărături și cineva îți poartă sacoșele dintr-un magazin în altul. Sau îți împinge căruciorul copilului în timp ce tu faci cumpărături. Exact acest serviciu este oferit de un nou start-up lansat în Delhi, capitala Indiei.

Compania, numită CarryMen, a început să funcționeze în aprilie și pune la dispoziția clienților asistenți - femei și bărbați - care îi însoțesc prin piața și zona comercială Lajpat Nagar. Tarifele pornesc de la 79 de rupii (aproximativ 0,8 euro) pentru 30 de minute, iar o oră costă 149 de rupii, scrie BBC.

Serviciul a fost bine primit de mulți clienți, care spun că le face viața mai ușoară. În același timp, însă, a declanșat o dezbatere despre cât de departe merge confortul clasei de mijloc din India și dacă astfel de locuri de muncă nu sunt, de fapt, o formă modernă de exploatare.

Ideea a pornit de la două mame

CarryMen a fost fondat de prietenele Ritu Kandari Srivastava și Kanishka Malhotra, ambele mame ale unor copii mici. Ritu povestește că ideea le-a venit anul trecut, când au mers împreună la cumpărături în Lajpat Nagar, fiecare cu copilul în cărucior.

„Ne-a fost foarte greu să manevrăm cărucioarele și, în același timp, să cărăm toate sacoșele. La un moment dat am văzut și o femeie în vârstă care se chinuia cu bagajele și am vrut să o ajutăm, dar abia reușeam să ne descurcăm cu propriile lucruri”, a declarat ea pentru BBC.

Atunci s-au gândit că ar exista loc pentru un serviciu prin care oamenii să poată plăti pentru ajutor la cumpărături, fără să mai depindă de rude sau prieteni.

Piețe aglomerate, nu mall-uri moderne

Spre deosebire de centrele comerciale moderne, multe dintre piețele frecventate de milioane de indieni sunt spații aglomerate, în aer liber, cu trotuare deteriorate sau ocupate de comercianți. În astfel de locuri este dificil să împingi un cărucior de copil și, uneori, chiar să mergi.

După ce au discutat ideea cu familiile lor, cele două fondatoare au înființat compania, au obținut autorizațiile necesare și au deschis un mic punct de lucru în Lajpat Nagar.

Au angajat inițial cinci tineri, apoi încă două femei, iar după o lună de pregătire au lansat serviciul.

CarryMen a devenit rapid viral pe rețelele sociale, iar reacțiile au fost împărțite

Susținătorii spun că este o idee ingenioasă, care ar putea crea mii de locuri de muncă într-o țară unde șomajul urban rămâne o problemă.

Criticii consideră însă că serviciul reflectă excesul de confort al unor persoane înstărite care externalizează până și cele mai simple activități.

Controversa a fost amplificată de imagini generate cu inteligență artificială care prezentau femei elegante, foarte bogate, drept principalele cliente ale serviciului.

„Părea că se adresează unei femei foarte bogate care tocmai și-a făcut manichiura și nu vrea să-și strice unghiile cărând sacoșele”, spune activista pentru drepturile muncitorilor Akriti Bhatia.

Alți critici au comparat angajații CarryMen cu vechii hamali și au susținut că aceștia ajung să facă parte din economia „gig”, caracterizată adesea prin condiții de muncă precare.

Fondatorii resping acuzațiile

Ritu Srivastava respinge însă aceste critici.

„În primul rând, nu este vorba despre sclavie. Nimeni nu este obligat să lucreze pentru noi. Toți angajații sunt salariați cu normă întreagă, nu colaboratori plătiți pe comandă”, spune ea.

Potrivit acesteia, majoritatea clienților din primele săptămâni au fost femei însărcinate, părinți cu copii mici, persoane în vârstă sau oameni cu dizabilități.

Anand Kumar, unul dintre angajații CarryMen, spune că primul client al companiei a fost o femeie însărcinată. El explică faptul că angajații sunt instruiți să fie politicoși și să trateze clienții ca pe membrii propriei familii. Pe lângă transportul cumpărăturilor, aceștia pot împinge cărucioare pentru copii, transportă umbrele, scaune pliabile, sticle cu apă și baterii externe. De asemenea, cunosc foarte bine zona și îi pot ghida pe clienți către magazinele pe care le caută.

„Stăm și la coadă pentru ei la standurile cu mâncare, în timp ce ei se odihnesc pe scaune”, spune Anand.

Tânărul de 18 ani a lucrat anterior într-un magazin de sariuri și ca livrator pentru aplicații de mâncare. Spune că este plătit mai bine la CarryMen și că se simte respectat.Își amintește în special de un client cu proteze la ambele brațe, care i-a înmânat toți banii și l-a rugat să îi numere și să plătească în locul lui.

„M-a impresionat enorm încrederea pe care a avut-o în mine”, spune el.

Afacerea începe să prindă

În prima săptămână după lansare nu au existat rezervări, însă curiozitatea oamenilor a fost mare. „Acum avem aproape șase rezervări pe zi, iar în weekend ajungem la opt sau nouă”, spune Ritu.

Fondatoarele vor acum să extindă proiectul. În iulie, CarryMen urmează să fie lansat și în celebra piață Chandni Chowk din Delhi, urmând apoi alte zone comerciale din oraș și din restul Indiei.

Totuși, experții avertizează că succesul pe termen lung va depinde de finanțare și de modul în care compania va trata angajații pe măsură ce crește.

„Multe platforme au pornit cu salarii atractive și beneficii generoase, dar situația s-a schimbat odată cu extinderea. Rămâne de văzut în ce direcție va merge CarryMen”, spune activista Akriti Bhatia.

Deocamdată, start-up-ul are doar șapte angajați permanenți. Însă pentru unii clienți, ideea de a avea pe cineva care să le care cumpărăturile prin piață pare deja un serviciu de care nu ar mai vrea să se lipsească.