Bonusuri pentru angajați în funcție de „emoji”-urile clienților la casele de marcat. Măsura a iscat scandal în Polonia

Noile reguli prin care retailerul polonez Biedronka acordă prime angajaților au stârnit controverse. FOTO: Getty Images

Noile reguli prin care retailerul polonez Biedronka acordă prime angajaților au stârnit controverse. Sistemul se bazează parțial pe evaluările clienților, care pot apăsa pe un ecran al casei de marcat una dintre cele trei „fețe” disponibile: verde, galbenă sau roșie, ca răspuns la întrebarea „Cum evaluați vizita de astăzi?”.

Potrivit Business Insider, jumătate din prima acordată angajaților, adică până la 250 de zloți, depinde de aceste evaluări. În plus, magazinul trebuie să se afle în top 50% al celor mai bune unități din regiune pentru ca angajații să poată primi banii.

Experta în dreptul muncii Katarzyna Łodygowska critică noul sistem și spune că acesta ridică mai multe probleme. Ea consideră schimbarea negativă și, în unele privințe, chiar mai discutabilă decât vechiul sistem bazat pe „clientul misterios”.

Łodygowska atrage atenția că opinia clientului este adesea subiectivă și poate fi influențată de factori care nu au legătură directă cu munca angajaților. Printre aceștia se numără prețurile, cozile, lipsa unor produse de pe raft sau chiar starea de spirit a clientului.

O altă problemă este condiția ca magazinul să intre în jumătatea superioară a clasamentului regional. Potrivit expertei, acest criteriu poate crea un sentiment de nedreptate în rândul angajaților.

„Chiar dacă angajații obțin rezultate foarte bune și primesc evaluări ridicate din partea clienților, este posibil să nu primească prima doar pentru că alte magazine au avut rezultate și mai bune. În acest caz, prima nu mai depinde de atingerea unor obiective clare, cunoscute dinainte, ci de rezultatele altor magazine, asupra cărora angajații nu au niciun control”, a explicat Katarzyna Łodygowska.

Ea subliniază că rolul unei prime este să motiveze angajații. În cazul sistemului folosit de Biedronka, însă, există prea mulți factori asupra cărora personalul nu are influență. Din acest motiv, pe termen lung, efectul ar putea fi opus celui dorit de angajator.

Experta spune că primele și recompensele pentru angajați ar trebui stabilite într-un mod clar, corect și legat de rezultatele muncii. Criteriile trebuie să fie transparente, ușor de înțeles și bazate pe indicatori măsurabili.

Potrivit acesteia, un sistem de premiere corect ar trebui să țină cont de câteva principii. Angajații trebuie să știe pentru ce pot primi bani în plus, obiectivele trebuie să fie legate de activitatea firmei, evaluarea trebuie să fie obiectivă, iar valoarea primei trebuie să fie suficient de atractivă pentru a-i motiva.

„Angajații trebuie tratați egal. Asta înseamnă că pentru rezultate similare ar trebui recompensați într-un mod similar. Un sistem de premiere bine construit crește implicarea angajaților, îmbunătățește eficiența muncii și ajută la construirea unei culturi organizaționale pozitive”, a concluzionat experta în dreptul muncii.

Înainte de această schimbare, primele angajaților Biedronka erau stabilite în urma evaluărilor făcute de „clientul misterios”. Acesta analiza criterii mai concrete și mai ușor de măsurat, precum curățenia în zona produselor de panificație, deschiderea unei case de marcat clasice sau amabilitatea personalului.