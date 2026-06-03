Şoferii nu vor mai avea acces în unele spaţii de servicii de pe Autostrada A7. CNAIR a anunţat de ce vor fi închise temporar

Şoferii nu vor mai avea acces în unele spaţii de servicii de pe Autostrada A7. Sursa foto: CNAIR

Compania Naţionala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a transmis, miercuri, că unele spaţii de servicii de pe Autostrada A7 vor fi închise temporar. "Din cauza întreruperii alimentării cu energie electrică, spațiile de servicii situate la km 28+400, Calea 2, pe Autostrada A7 (Buzău – București) vor fi închise temporar", au anunţat autorităţile.

Astfel, pe Autostrada A7, care, oricum, încă nu le pune la dispoziţie şoferilor suficiente spaţii de servicii, vor fi închise şi cele de la 28+400.

"Din cauza întreruperii alimentării cu energie electrică, spațiile de servicii situate la km 28+400, Calea 2, pe Autostrada A7 (Buzău – București) vor fi închise temporar.

Ne cerem scuze pentru disconfortul creat și vă mulțumim pentru înțelegere", au transmis cei de la CNAIR.

Mai multe şantiere de pe A7 au fost inundate

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a transmis, marţi, că mai multe şantiere de pe Autostrada A7 au fost inundate după vijeliile și ploile abundente din ultimele zile. Sunt afectate sectoare cuprinse între Focșani și Pașcani, pe care nu se poate munci în ritm normal.

"Vijeliile și ploile abundente blochează activitatea în șantiere! Imagini din șantierele autostrăzii A7, unde utilajele nu pot intra pe mai multe sectoare cuprinse între Focșani și Pașcani aflate în lucru", a comunicat CNAIR, iar imaginile sunt aici.