Misterul oamenilor care ies din canalizările New Yorkului. Imaginile care au dus la o anchetă a poliției și au declanșat teorii bizare

Poliția din New York investighează un caz neobișnuit, după ce mai multe grupuri de persoane au fost văzute ieșind din gurile de canal ale orașului în ultimele săptămâni. FOTO: Captură video X

Poliția din New York investighează un caz neobișnuit, după ce mai multe grupuri de persoane au fost văzute ieșind din gurile de canal ale orașului în ultimele săptămâni, scrie The Guardian.

Ancheta a început după ce pe rețelele sociale au apărut mai multe filmări în care oameni sunt surprinși ieșind din sistemul de canalizare, în toiul nopții.

Poliția din New York a transmis luni, pentru NBC, că a trimis ofițeri specializați în sistemul de canalizare pentru a verifica dacă nu există vreun pericol pentru populație. „Nimic suspect nu a fost găsit”, a precizat NYPD.

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Departamentul pentru Protecția Mediului din oraș, care administrează sistemul de canalizare, a făcut la rândul său verificări. Potrivit poliției, nu au fost descoperite avarii la echipamente.

Până acum, nu au fost raportate arestări sau persoane rănite.

Un oficial din cadrul forțelor de ordine a declarat pentru NBC că una dintre ipotezele analizate este că bărbații ar fi căutat obiecte de valoare ajunse în canalizare.

Primul incident a fost semnalat joia trecută, în jurul orei 23:00, potrivit NBC New York. Un martor a spus că a văzut opt persoane ridicând un capac de canal în apropiere de McDonald Avenue și Colin Place, în cartierul Gravesend din Brooklyn. Potrivit poliției, aceleași persoane au ieșit din canal aproximativ trei ore mai târziu. O filmare distribuită online arată opt oameni ieșind din subteran și schimbându-și hainele lângă mai multe mașini parcate.

La aproximativ două ore după primul apel, poliția a primit o altă sesizare. De această dată, mai multe persoane ar fi intrat într-o gură de canal din apropiere de Heyward Street și Bedford Avenue, în Williamsburg, Brooklyn. Autoritățile spun că grupul a ieșit la suprafață după mai bine de două ore și jumătate, apoi s-a urcat într-o mașină și a plecat. O filmare obținută de Williamsburg 365 arată șapte persoane ieșind din canal, ultima închizând capacul în urma sa.

#BREAKING: Video footage obtained by Williamsburg 365 shows seven individuals emerging from a manhole at Bedford Avenue and Lynch Street early Friday morning. The unusual activity is part of a series of incidents reported over two consecutive days in Williamsburg. pic.twitter.com/s6sbCbtxyT — Williamsburg 365 News (@Williamsburg365) May 31, 2026

Cazurile seamănă cu un incident petrecut pe 5 mai, în Astoria, Queens. Atunci, locuitorii au relatat că au văzut mai multe persoane ridicând un capac de canal în jurul orei 02:00, lângă 20th Avenue și 36th Street.

Un martor, Aki Jakupovic, a declarat pentru NBC New York: „Trei tipi oarecare, îmbrăcați ciudat, au deschis canalul și au intrat acolo, ca Țestoasele Ninja”.

Imaginile de pe camerele de supraveghere arată că bărbații aveau lanterne și purtau cizme înalte de cauciuc.

„Mă uitam la ei, iar ei se uitau la mine. Mi-am dat seama că nu făceau ceva normal. Au intrat acolo, au închis capacul și au dispărut, ca și cum n-ar fi fost niciodată acolo”, a mai spus martorul.

Deocamdată, nu este clar dacă incidentele au legătură între ele.

Teorii bizare

Toată această agitație i-a pus pe jar pe localnici, scrie The New York Post. „Locuiesc aici de 15 ani și nu am auzit niciodată de așa ceva. Este o nebunie”, a declarat Roufat Kafarov, proprietarul unui magazin din apropierea gurii de canal din Gravesend.

Alții s-au arătat sceptici în privința ipotezei că acești oameni căutau bijuterii pierdute.

„Nu cred faza cu bijuteriile. Ceva nu este în regulă aici”, a spus Carol Ellen, care lucrează în zonă. Femeia se teme că acțiunile din subteran ar putea avea scopuri mult mai obscure, menționând că ambele cartiere au comunități mari de evrei și că s-ar putea pune problema unui act de sabotaj antisemit. Deși poliția nu a oferit niciun indiciu care să susțină o astfel de ipoteză, localnica susține că oamenii din comunitate se gândesc la acest lucru.

Alți vecini au speculat că suspecții ar fi încercat, de fapt, să sape un tunel către sediul unei firme sau al unei bănci din apropiere.

„Încearcă să spargă magazinele sau băncile. Este o sucursală TD Bank pe Kings Highway și un Chase chiar după colț. E prea multă muncă pentru niște bijuterii mărunte. Doar dacă nu cumva cineva a furat bijuterii din altă parte și le-a aruncat acolo ca să le ascundă”, a presupus Olga G.

