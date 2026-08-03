Alibaba își lansează cel mai performant model de Inteligență Artificială. Qwen3.8-Max amenință performanțele Fable 5 de la Anthropic

2 minute de citit Publicat la 09:13 03 Aug 2026 Modificat la 09:13 03 Aug 2026

Chinezii de la Alibaba au lansat un model AI depășit doar de o variantă Fable 5 de la Anthropic la procesarea imaginilor. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Compania chineză Alibaba și-a prezentat luni cel mai mare și mai performant model al său de inteligență artificială, numit Qwen3.8-Max, notează Reuters.

Qwen3.8-Max are 2,4 trilioane (mii de miliarde) de parametri.

Parametrii unui model AI se referă la valorile numerice pe care un model le învață din date și pe care le folosește pentru a recunoaște tipare, a genera răspunsuri și a îndeplini diverse sarcini.

Un alt model chinez, Kimi K3, dezvoltat de compania Moonshot AI, are 2,8 trilioane de parametri, precizează Reuters.

Agenția de presă internațională amintește că firmele chineze din domeniul tehnologiei reprezintă o forță la nivel global în dezvoltarea modelelor AI "open-weight", ale căror fișiere de bază și parametri învățați sunt la dispoziția publicului pentru descărcare și rulare locală.

Un număr mai mare de parametri nu înseamnă automat că un model este mai bun, însă această valoare a devenit un indicator relevant al resurselor de calcul și al volumului de date de la baza sistemelor avansate de inteligență artificială.

Chinezii mizează pe modelele "open weight"

Potrivit Reuters, companiile chineze sunt interesate să facă public numărul de parametri pentru a-și crește atractivitatea în rândul comunității dezvoltatorilor.

Modelele lor sunt, de regulă, open weight (cu ponderi deschise), ceea ce înseamnă că parametrii învățați, care permit dezvoltatorilor să ruleze sau să adapteze sistemul, sunt disponibili pentru descărcare.

Prin contrast, OpenAI, Anthropic și Google nu publică numărul de parametri ai modelelor lor cu sursă închisă (closed-source).

Cum s-a descurcat noul model chinezesc la teste

Qwen3.8-Max a fost prezentat pe platforma colaborativă de comparare a modelelor Arena.AI.

În testele de pe platformă, Qwen3.8-Max a devenit imediat modelul chinezesc cu cea mai bună clasare în procesare a textului.

El rămâne, totuși, în urma modelului Claude Fable 5 și a trei variante Opus, toate dezvoltate de Anthropic.

În schimb, în clasamentul Arena.AI dedicat modelelor de inteligență artificială care analizează imagini și alte materiale vizuale, Qwen3.8-Max s-a clasat pe locul al doilea la nivel mondial, fiind depășit doar de o variantă a Claude Fable 5.

Atât Qwen3.8-Max, cât și Kimi K3 pot procesa text, imagini și materiale video și pot gestiona până la un milion de tokeni într-o singură operațiune.

Tokenii sunt unități de date - de regulă fragmente de cuvinte sau cuvinte scurte - iar o limită ridicată înseamnă că modelul poate prelucra simultan cantități foarte mari de informații, cum ar fi dosare juridice voluminoase, baze extinse de cod software sau sute de pagini de documente.

Alibaba a precizat că modelul utilizează o arhitectură de tip "mixture-of-experts" (consiliu de experți), care distribuie sarcinile între componente specializate ale sistemului, în loc să activeze întregul model pentru fiecare solicitare.

Astfel, la un moment dat sunt utilizați doar 95 de miliarde de parametri, ceea ce reduce costurile de operare și timpul de răspuns.

Compania chineză a mai a afirmat că noul său model a finalizat un proiect de inginerie software în 16 zile.

Qwen3.8-Max urmează să fie lansat săptămâna viitoare prin intermediul platformei Model Studio din cadrul Alibaba Cloud.