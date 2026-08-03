Un cutremur cu magnitudinea 5,6 s-a produs luni dimineață în Egipt

<1 minut de citit Publicat la 10:06 03 Aug 2026 Modificat la 10:06 03 Aug 2026

Un cutremur cu magnitudinea 5,6 s-a produs în Egipt. Nu au fost anunţate victime sau pagube. Sursa foto: Getty Images

Un seism cu magnitudinea 5,6 s-a produs luni, puţin după ora 3:00 (00:00 GMT), la 38 de kilometri nord de oraşul egiptean Suez, a anunţat Institutul Naţional de Cercetare în Astronomie şi Astrofizică, relatează Reuters, potrivit Agerpres.

Potrivit Institutului, nu au fost raportate victime sau pagube materiale.

Semiluna Roşie egipteană a anunţat că a activat planul de răspuns pentru situaţii de urgenţă în guvernoratele unde seismul a fost resimţit. Le-a recomandat rezidenţilor să evite clădirile care prezintă semne de avarii structurale şi să urmărească informările oficiale în timp ce autorităţile evaluează în continuare situaţia.

Centrul de Cercetare în Domeniul Geoştiinţelor (GFZ) din Germania a măsurat intensitatea seismului la magnitudinea de 5,4, precizând că s-a produs la o adâncime de 10 kilometri.