Măsuri în spitale și la Ambulanțe pentru căldura extremă. Sunt suplimentate echipajele, se verifică stocurile de medicamente de urgență

Măsuri în spitale și la Ambulanțe pentru căldura extremă. Sunt suplimentate echipajele, se verifică stocurile de medicamente de urgență/ Sursa foto: GettyImages

Ministerul Sănătăţii a anunţat luni activarea planurilor de măsuri pentru zilele caniculare şi a solicitat direcţiilor de sănătate publică, serviciilor de ambulanţă şi unităţilor de primiri urgenţe aplicarea acestora, pentru a reduce riscurile asupra sănătăţii populaţiei în perioadele cu temperaturi extreme.

Principalele măsuri sunt alertarea şi suplimentarea echipajelor de ambulanţă acolo unde numărul solicitărilor este în creştere, verificarea condiţiilor de asigurare a asistenţei medicale în unităţile sanitare, inclusiv a stocurilor de medicamente de urgenţă, în special a celor destinate tratării afecţiunilor determinate sau agravate de caniculă, precum şi a resurselor umane, colaborarea cu autorităţile locale pentru amenajarea punctelor de distribuire a apei potabile şi de acordare a asistenţei populaţiei în spaţiile publice, intensificarea controalelor igienico-sanitare în unităţile cu profil alimentar şi în taberele şcolare.

MS recomandă populaţiei să se hidrateze corespunzător, să evite expunerea prelungită la soare, în special în intervalele cu temperaturi maxime, să limiteze activităţile fizice intense desfăşurate în aer liber, dar şi să acorde o atenţie deosebită copiilor, vârstnicilor şi persoanelor cu afecţiuni cronice.

"Un gest simplu, precum consumul regulat de apă şi evitarea expunerii prelungite la căldură, poate preveni probleme grave de sănătate. Aveţi grijă de voi şi de cei din jur!", a transmis Ministerul Sănătăţii.