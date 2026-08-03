Ucraina lovește o universitate din Rusia, unde se dezvoltă și se testează drone. Un alt depozit al "Amazonului lui Putin", în flăcări

1 minut de citit Publicat la 09:11 03 Aug 2026 Modificat la 09:17 03 Aug 2026

Incendii puternice la o universitate din Rusia şi la un depozit al companiei Wildberries. Sursa colaj foto: Telegram/ Astra & Exilenova+

Ucraina a atacat mai multe zone din Rusia, inclusiv Crimeea ocupată, în noaptea de duminică spre luni. O universitate din orașul rusesc Belgorod, unde se dezvoltă și se testează drone, a fost cuprinsă de flăcări în urma bombardamentului ucrainenilor, relatează publicaţia Ukrainska Pravda. Mai multe explozii au avut loc şi în Crimeea ocupată, iar un depozit al "Amazonului lui Putin" din regiunea rusă Vladimir ar fi fost lovit, informează The Kyiv Independent.

Potrivit unor canale rusești de Telegram, centrul logistic al gigantului de comerț on-line Wildberries, lovit de drone ucrainene, se află în localitatea Hriastovo, din regiunea Vladimir.

La scurt timp de la atac au apărut pe reţelele sociale fotografii și înregistrări video făcute de locuitorii care au surprins pe imagini fumul negru și dens ridicându-se dinspre complex. Amploarea pagubelor nu a fost clară imediat, au mai scris jurnaliştii de la The Kyiv Independent.

"Amazonul lui Putin", aşa cum a fost supranumit retailerul online Wildberries, care este controlat de persoane din cercul apropiat al preşedintelui Federaţiei Ruse, iar Ucraina a atacat mai multe depozite ale companiei în ultimele săptămâni.

Un incendiu de proporţii a izbucnit la Universitatea Tehnologică de Stat "V.G. Șuhov" din Belgorod, unde erau dezvoltate și testate sisteme pentru drone, potrivit Ukrainska Pravda, care citează publicația rusă independentă Astra.

Canalul oficial de Telegram al universității arată că instituția dezvoltase un sistem automatizat de control al dronelor bazat pe microprocesorul rusesc Milandr, un cip proiectat și produs în Rusia pentru aplicații electronice și sisteme integrate.

Universitatea susține că sistemul era conceput pentru aplicații civile, precum monitorizarea liniilor electrice, a rețelelor de termoficare și fotografiere aeriană.

Jurnaliştii de la Astra au mai scris că, în vara acestui an, universitatea a lansat și un program destinat elevilor, în cadrul căruia participanții învățau bazele proiectării sistemelor aeriene fără pilot.

În noaptea de 2 spre 3 august, dronele ucrainene au lovit Crimeea, aflată sub ocupație rusă. S-au auzit explozii în districtul Sakî, la Feodosia, Simferopol și Kerci, a transmis Ukrainska Pravda.