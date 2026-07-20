Ucraina a bombardat din nou "Amazonul lui Putin", dar şi un depozit de petrol din Rusia: Peste 400 de drone au fost lansate

Ucraina a bombardat din nou "Amazonul lui Putin", dar şi un depozit de petrol din Rusia. Sursa foto: X/BohuslavskaKate

Forțele ucrainene au lansat în noaptea de duminică spre luni un atac cu drone asupra regiunii Moscova, lovind din nou "Amazonul lui Putin", un depozit de petrol şi un centru logistic, au transmis canale rusești de Telegram, conform The Moscow Times şi The Kyiv Independent. Una dintre dronele ucrainene a lovit un bloc de locuinţe din Domodedovo, iar momentul impactului a fost filmat de unul dintre martori. Moscova susține că ucrainenii au atacat cu peste 400 de drone, a relatat Ukrainska Pravda. Noaptea trecută, Rusia a lansat cel mai mare atac cu rachete balistice asupra Ucrainei, de la începutul războiului: 40 de rachete, trase în două ore.

Potrivit canalelor ucrainene de monitorizare, în urma atacului cu drone de tip FP-1 a izbucnit un incendiu la unul dintre cele mai mari huburi logistice ale companiei Wildberries, situat în satul Koledino, din districtul Podolsk. Supranumit "Amazonul rusesc", retailerul online este controlat de persoane din cercul apropiat al lui Vladimir Putin.

Locuitorii din zonă au confirmat pentru publicația Astra că obiectivul a fost atacat.Din imaginile filmate de mai mulți martori reiese că în zona Podolsk au izbucnit două incendii, iar deasupra orașului s-au ridicat coloane de fum negru.

Într-un comunicat al Wildberries, publicat pe canalul de Telegram "Dva Maiora", compania susține că "nu a fost complexul logistic", însă, "din motive de siguranță", a fost efectuată evacuarea personalului, au scris jurnaliştii de la The Moscow Times.

"Toți cei aflați în incintă au părăsit clădirea în mod organizat", au transmis reprezentanţii companiei Wildberries.

Podolsk, Moscow Region. Wildberries logistics hub is on fire ? ? pic.twitter.com/t4oyHiPfoh — Kate from Kharkiv (@BohuslavskaKate) July 20, 2026

Fotografii și înregistrări video publicate pe rețelele sociale au surprins coloane groase de fum negru ridicându-se deasupra orașului Podolsk, situat la aproape 40 de kilometri sud de Kremlin, în urma unui atac asupra unui depozit de petrol, conform The Kyiv Independent.

Dronele ucrainene au atacat noaptea trecută şi un centru logistic din Domodedovo.

"Șase persoane cu arsuri provocate de o explozie, de gravitate diferită, au fost transportate la spitalul din Domodedovo (la sud de Moscova)", a anunțat instituția spitalicească pe Telegram, fără să precizeze dacă rănile erau sau nu legate de atacul cu drone.

În Domodedovo, o suburbie a Moscovei, se află unul din aeroporturile internaționale ale capitalei ruse.

Guvernatorul regional, Andrei Vorobiov, a comunicat că există pagube la Domodedovo, Podolsk și Odințovo, menționând reședințe private și infrastructuri civile avariate în urma căderii fragmentelor de drone doborâte.

"Potrivit informațiilor preliminare, o persoană a fost rănită la Domodedovo în urma unui incendiu izbucnit într-o locuință privată, iar o alta pe autostrada M-4, unde o dronă a căzut lângă un vehicul", a adăugat el, fără a preciza dacă sunt noi răniți sau dintre cei figurând în bilanțul anunțat de primarul Sobianin.

Peste 400 de drone au fost lansate în noaptea de duminică spre luni asupra regiunii Moscova, a anunțat primarul capitalei ruse, afirmând că "cea mai mare parte" a aparatelor a fost doborâtă, relatează AFP, conform Agerpres.

"În intervalul 20:30 și 05:00 dimineața, peste 400 de drone inamice s-au îndreptat spre regiunea Moscovei. Cea mai mare parte dintre ele a fost neutralizată de forțele de apărare antiaeriană în timp ce se aflau încă departe de oraș. Optzeci și cinci de drone au fost distruse pe măsură ce se apropiau de Moscova", a scris primarul Serghei Sobianin pe Telegram.

Aceste lovituri intervin în timp ce capitala ucraineană Kiev a fost vizată în noaptea de sâmbătă spre duminică de 'cel mai important atac cu rachete balistice', potrivit președintelui Volodimir Zelenski, care a informat despre o persoană ucisă și alte 16 rănite.

În ultimele luni, Ucraina și-a intensificat atacurile asupra Rusiei, indicând că vizează în special infrastructurile de hidrocarburi pentru a încerca să diminueze capacitatea Moscovei de a-și finanța efortul de război.