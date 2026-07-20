Rusia a lansat cel mai mare atac cu rachete balistice asupra Ucrainei, de la începutul războiului: 40 de rachete, trase în 2 ore

Imagine din Kiev, după atacul Rusiei cu rachete balistice. Foto: Getty Images

Rusia a lansat asupra Ucrainei cel mai mare atac cu rachete balistice de la începutul războiului. În atacul din noaptea de duminică, rușii au tras peste 40 de rachete - majoritatea asupra capitalei Kiev și au folosit 120 de drone de atac, informează CNN.

Forțele aeriene ucrainene au anunțat că rușii au lansat „un atac masiv combinat asupra Ucrainei, în care au fost folosite drone de atac și diverse rachete lansate de la sol sau din aer”.

CNN notează că barajul de rachete rusești a fost „intens”, atacul fiind concentrat pe durata a două ore.

Andrei Sibiha, ministrul ucrainean de Externe a precizat că „a fost cel mai mare număr de rachete balistice lansate de la începutul războiului”.

Apărarea antiaeriană ucraineană „a doborât sau neutralizat 126 de ținte aeriene, inclusiv 18 rachete și 108 drone”. În schimb, 23 de rachete și 10 drone au lovit 20 de ținte în Ucraina. Cel puțin 16 persoane au murit și 77 au fost rănite, conform autorităților de la Kiev.

În noaptea de duminică spre luni, rușii au mai atacat Ucraina cu două rachete Kh-59/68, lansate din avion și alte 94 de drone de atac. Forțele aeriene ucrainene au anunțat că au reușit să doboare 81 de drone, informează publicația ucraineană Pravda.