Rușii au atacat masiv Kievul cu cu zeci de rachete balistice și hipersonice, în timpul nopții. Clădiri în flăcări, un mort și 13 răniți

Rușii au atacat masiv Kievul cu cu zeci de rachete balistice și hipersonice, în timpul nopții. FOTO: X

Cel puțin o persoană a murit și alte 13 au fost rănite după un atac rusesc de amploare cu rachete balistice asupra Kievului în noaptea de sâmbătă spree duminică. Mai multe clădiri rezidențiale din capitala Ucrainei au fost avariate și au luat foc, scrie Kyiv Independent.

Dintre cele 13 persoane rănite, șase au fost transportate la spital. Alte cinci persoane au fost salvate din clădirile avariate, a anunțat primarul Kievului, Vitali Kliciko.

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Primele explozii au fost auzite în capitala Ucrainei în jurul orei locale 1:30, în timp ce sirenele de raid aerian răsunau în regiunile centrale și estice ale țării. Potrivit jurnaliștilor Kyiv Independent aflați la fața locului, noi explozii au fost auzite în jurul orelor 1:47 și 1:54. Alte explozii au fost semnalate aproximativ la orele 2:09 și 2:13.

Potrivit informațiilor disponibile, zeci de rachete au fost lansate în decurs de numai o oră.

La ora locală 2:38, noi explozii provocate de rachete balistice au zguduit Kievul, în timp ce Rusia continua atacul asupra capitalei ucrainene.

Horrific aftermath of Russia's ballistic missile attack on Kyiv.



The city suffered extensive damage across multiple districts.



One person killed, seven more injured.



Residential buildings, an office building, vehicles, a dormitory, warehouses, a supermarket, and the entrance… https://t.co/fC3r8B5xml pic.twitter.com/JrK7QFdg5F — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) July 19, 2026

Potrivit canalelor de monitorizare, Kievul ar fi fost vizat de 31 de rachete balistice și de cel puțin opt rachete hipersonice Zircon.

Forțele Aeriene ale Ucrainei nu au confirmat numărul total al rachetelor îndreptate spre capitală, dar au anunțat mai multe valuri de rachete balistice care se îndreptau spre Kiev, începând cu ora locală 1:24.

Kyiv. A hellish night. A brutal morning.



In just one hour, russia launched more than 40 ballistic missiles at the Ukrainian capital.



At least one person has been killed.



No city should have to live like this. pic.twitter.com/8OIpGglx2q — UAVoyager?? (@NAFOvoyager) July 19, 2026

Pagube importante în mai multe cartiere ale Kievului

În cartierul Dniprovskyi, resturile căzute au provocat un incendiu într-o clădire de cămin, iar în apropierea unui centru comercial a fost observat fum, a relatat Vitali Kliciko.

CCTV footage shows Zircon and Iskander-M missiles striking targets in Kyiv.



So far, 16 PAC-3 interceptors have been launched in response to the attack.



Source: FalconIntel on TG pic.twitter.com/ET4yKtx71F — OSINTWarfare (@OSINTWarfare) July 18, 2026

În cartierul Solomianskyi, atacul rusesc a provocat incendii pe acoperișul unui supermarket și pe cel al unei clădiri rezidențiale din apropiere. Într-o altă zonă a cartierului, resturile au căzut lângă un bloc cu nouă etaje și au spart ferestrele clădirii. Klitschko a precizat că o persoană a fost salvată de la etajul al doilea. Alte patru persoane au fost salvate dintr-un bloc cu cinci etaje cuprins de incendiu în cartierul Solomianskyi, potrivit primarului Kievului. Autoritățile au primit și informații despre lovirea unei clădiri rezidențiale din cartierul Sviatoshynskyi.

Mai multe incendii au izbucnit la depozite și la un centru logistic din regiunea Kiev, în apropierea suburbiei Bucha, a anunțat Serviciul de Stat pentru Situații de Urgență.

Stația de metrou Lukianivska a fost închisă temporar, după ce una dintre intrările de la suprafață a fost avariată de o explozie, au transmis autoritățile.

Locuitorii au început să îndepărteze resturile din zona Lukianivska a cartierului Shevchenkivskyi. Suflul exploziilor a spart ferestrele unui bloc cu 25 de etaje. Resturile au acoperit zona din jur, iar mai multe mașini au ars în întregime.

Eleonora Belei, în vârstă de 30 de ani, se afla în fața blocului în care locuiește de cinci ani. Ea a descris noaptea atacului drept „cea mai înfricoșătoare noapte” din viața sa, din cauza exploziilor produse foarte aproape de clădire. Cartierul a fost grav afectat de atacurile rusești de-a lungul războiului declanșat la scară largă împotriva Ucrainei.

„Locuind în acest cartier, auzim totul foarte clar, deoarece zona a fost atacată aproape în fiecare lună în acest an. Dar a fost pentru prima dată când exploziile s-au produs atât de aproape”, a povestit Belei. „Nu am vrut să mă mut de aici, pentru că am spus întotdeauna că rușii nu vor decide unde trebuie să locuiesc. Dar noaptea aceasta a fost cu adevărat înfricoșătoare. Nu știu cum să reacționez acum”, a adăugat ea.

Mama sa, Nadiia, a povestit că un bărbat aflat în adăpost a fost rănit de suflul exploziei, în timp ce echipajele de ambulanță continuau să evacueze răniții din clădire. „Oamenii sunt pur și simplu fericiți că au rămas în viață”, a spus Nadiia.

Atacurile rusești din ultimele săptămâni

Rusia atacă constant infrastructura civilă din orașele ucrainene, provocând victime, în timp ce războiul continuă. Cu numai câteva zile înainte, în noaptea de 15 spre 16 iulie, Rusia a atacat capitala Ucrainei cu rachete balistice. Cel puțin două persoane au murit, iar alte șase au fost rănite.

Kievul a fost vizat de mai multe atacuri rusești de amploare în ultimele săptămâni, în timp ce Ucraina se confruntă cu o lipsă de rachete pentru sistemele antiaeriene Patriot, necesare pentru interceptarea rachetelor balistice.

Pe 8 iulie, patru persoane au murit și alte 15 au fost rănite după ce Rusia a lansat drone și rachete balistice asupra Kievului, pentru a treia oară în numai câteva zile.

În noaptea de 5 spre 6 iulie, Rusia a lansat valuri de rachete și drone asupra Kievului. Cel puțin 26 de persoane au murit și alte zeci au fost rănite, printre acestea aflându-se și șapte copii. Atacul a avut loc la câteva ore după ce președintele Volodimir Zelenski avertizase că Rusia pregătește un atac de amploare asupra capitalei.

Alte 31 de persoane au murit și cel puțin 102 au fost rănite în noaptea de 1 spre 2 iulie, când Kievul a fost lovit de rachete și drone de atac rusești.