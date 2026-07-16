"E ca o Ligă a Campionilor în fabricare rachetelor". Ucraina vrea propriul sistem antirachetă, nu doar să producă interceptoare Patriot

Firma ucraineană de apărare Fire Point produce rachete de pe liniile de asamblare și le stochează cu planuri de a doborî rachetele balistice rusești. Foto: Inquam Photos/George Călin

În timp ce Rusia își intensifică atacurile cu rachete balistice asupra orașelor ucrainene, Kievul încearcă să rezolve una dintre cele mai dificile provocări din industria militară: dezvoltarea propriului interceptor capabil să înlocuiască, cel puțin parțial, sistemele Patriot americane, considerate în prezent singurele care pot opri în mod constant astfel de amenințări, potrivit The New York Times.

Când președintele Trump a anunțat săptămâna trecută că va permite Ucrainei să înceapă producția de interceptoare de rachete balistice Patriot, cel puțin o companie ucraineană avea un avantaj în producerea propriei versiuni a unui sistem de apărare aeriană extrem de necesar.

Firma ucraineană de apărare Fire Point produce rachete de pe liniile de asamblare și le stochează cu planuri de a doborî rachetele balistice rusești. Fire Point, care nu a fost niciodată o companie deosebit de modestă, a declarat, de asemenea, o intenție mai înaltă ca interceptorii săi să formeze viitoarea coloană vertebrală a apărării antirachetă în Europa.

„Puteți folosi interceptorul nostru ca elementul central al unui scut antirachetă paneuropean”, a declarat proiectantul șef al Fire Point, Denys Shtilerman, într-un interviu acordat la expoziția de apărare Eurosatory de la Paris luna trecută. Compania negociază cu contractori europeni de apărare pentru componente avansate, cum ar fi radarele terestre.

După ce a început războiul depășită numeric, înarmată și aparent depășită numeric, Ucraina s-a transformat într-o mașină de război, luptând împotriva Rusiei până la un impas practic. Armata sa atacă din ce în ce mai mult adânc în teritoriul rusesc cu arme fabricate de Fire Point și alte companii. Fire Point a devenit campion național în efortul de a duce lupta la Moscova, producând drone, precum și o rachetă de croazieră cu o poreclă neobișnuită, Flamingo.

Doborârea rachetelor balistice din cer este o sarcină mult mai dificilă. Experții au avertizat că construirea unei apărări antirachetă precum sistemul Patriot, fabricat în SUA - singura armă furnizată Ucrainei care s-a dovedit a intercepta în mod regulat rachetele balistice - este extrem de complicată.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că ar putea dura 12 luni pentru ca noul sistem să fie funcțional. Între încheierea de acorduri pentru componente și integrarea și testarea sistemului, acest lucru ar putea fi optimist.

„Cel mai dificil tip de rachetă pe care îl veți construi vreodată este un sistem de rachete menit să intercepteze rachete de mare viteză”, a declarat Fabian Hoffmann, cercetător senior la Institutul Norvegian pentru Studii de Apărare din Oslo, un grup de cercetare.

„Apărarea antirachetă este Liga Campionilor în fabricarea de rachete. Aici lucrurile sunt cu adevărat dificile”, a spus Hoffmann, care scrie și buletinul informativ Missile Matters. „Dacă există vreo marjă de eroare, sistemul dumneavoastră va rata.”

Respingerea rachetelor balistice rusești, o provocare

Deși războiul cu drone a definit o mare parte a conflictului, planificatorii militari de la Moscova par să înțeleagă că Ucraina nu poate doborî în mod fiabil rachete balistice și au intensificat producția și atacurile în consecință. Rusia este pe cale să stabilească un record lunar de atacuri cu rachete balistice, lansând 70 de rachete balistice asupra orașelor ucrainene până acum în iulie. Doar nouă au fost interceptate, potrivit unui set de date New York Times bazat pe cifre de la Forțele Aeriene ale Ucrainei.

O baterie Patriot - un sistem mobil de apărare sol-aer - include nu numai interceptoare, ci și radar avansat, o dubă de control și lansatoare de rachete. Odată ce radarul detectează o rachetă care se apropie, bateria Patriot lansează interceptoare pentru a o doborî.

Sistemul este costisitor de operat. Cele mai avansate rachete Patriot pot costa peste 3,7 milioane de dolari per rachetă. Doctrina apărării aeriene prevede lansarea a cel puțin două interceptoare asupra unei ținte - cunoscute sub numele de trage, trage, privește - deși operatorii ucraineni trag adesea doar unul pentru a-și conserva stocurile în scădere.

Știlerman a părut aproape indiferent în ceea ce privește provocările tehnice implicate în fabricarea unui astfel de sistem. „Totul a fost făcut acum 60 de ani”, a spus el, referindu-se la primele interceptări de rachete balistice sovietice.

Ucraina a cerut Statele Unite și altor aliați occidentali să ofere mai multe rachete Patriot timp de ani de zile, Zelenski avertizând cu privire la penuria acestora. Pe 6 iulie, Forțele Aeriene ale Ucrainei au declarat că nu au reușit să intercepteze toate cele 23 de rachete balistice lansate de Rusia peste noapte.

Și alte țări vor să aibă propriul scut antirachetă

Frankenburg Technologies din Estonia, un start-up de armament, are planuri de a construi propriul sistem de apărare antirachetă. „Aceasta este o realitate geografică, politică și istorică care ne obligă, de asemenea, să ne dezvoltăm capabilitățile adaptate la amenințarea iminentă pe care o avem acum”, a declarat Kusti Salm, directorul executiv al Frankenburg.

Un sistem de apărare aeriană sud-coreean a avut primul său test de luptă în Emiratele Arabe Unite anul acesta. Germania a cheltuit miliarde de dolari pentru a cumpăra sisteme de apărare antirachetă Arrow-3 de la Israel.

Există un sentiment tot mai mare în rândul unor oficiali europeni că, după cerințele lui Trump de a-și asuma responsabilitatea pentru propria securitate, nu se pot baza pe Statele Unite ca furnizor de sisteme esențiale. Alternativ, prea multă încredere într-un lanț de aprovizionare chinezesc prezintă, de asemenea, riscuri.

Ucraina trebuie să urmărească „suveranitatea tehnologică”, a declarat directorul executiv al Fire Point, Iryna Terekh, la un eveniment în marja expoziției de apărare de la Paris. „Nu vrem să ne bazăm pe parteneri care se dovedesc nesiguri”, a adăugat ea.

Pentru a menține costurile reduse, ucrainenii improvizează într-un mod cu care contractorii militari consacrați nu sunt obișnuiți. În primele zile ale războiului, „probabil ați văzut o mulțime de lucruri zburând peste Ucraina în linia frontului, făcute din țevi pentru toalete, și încă funcționează”, a spus Terekh.

Fire Point a declarat că speră să mențină prețul per interceptor sub 1 milion de dolari, atunci când va fi produs la volum mare. Shtilerman a spus că interceptorul companiei va fi mai asemănător cu iterația anterioară a rachetelor Patriot PAC-2 decât cu PAC-3, care este cea mai eficientă pentru doborârea rachetelor balistice.