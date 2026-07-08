Trump a fost de acord să dea Ucrainei licența pentru rachetele Patriot. Putin i-a spus că vrea o întâlnire cu Zelenski la Moscova

Președintele ucrainean a reiterat că pentru o pace durabilă garanțiile de securitate oferite de SUA sunt extrem de importante. Foto: Getty Images

Președintele Donald Trump a anunțat miercuri, la o conferință de presă la Ankara alături de președintele Volodimir Zelenski, că Statele Unite vor da dreptul Ucrainei să producă local rachete și sisteme Patriot, semnalând o continuare a sprijinului militar către Kiev, în ciuda apelurilor sale pentru negocieri de pace, relatează CNN. De asemenea, liderul de la Casa Albă a anunțat că Vladimir Putin i-a propus o întâlnire la Moscova pentru încheierea războiului, dar el a l-a refuzat spunând că Zelenski nu va călători în capitala rusă.

Donald Trump a anunțat că SUA vor aproba licența pentru producția de rachete și sisteme Patriot în Ucraina. Președintele american a lăudat industria de armament din Ucraina și a spus că țara va fi capabilă să producă sisteme Patriot, spre deosebire „multe alte țări”.

„Vom acorda o licență pentru producerea rachetelor Patriot (...) O păsărică mi-a șoptit la ueche că le vom da dreptul să producă sisteme Patriot. Îi vom învăța cum”, a spus Donald Trump la conferința de presă de la Ankara.

Președintele american a adăugat SUA ar cumpăra drone produse de Ucraina.

„Le-am cumpăra dronele. Noi facem drone, facem drone grozave, dar ei au capacitatea să le producă în masă, ceea ce este uimitor că într-o situație de război le produc în subsoluri sau oriunde naiba au un mic adăpost sau chiar și dacă nu au un adăpost”, a mai spus Donald Trump.

Donald Trump a mai spus că Vladimir Putin s-a oferit să găzduiască o întâlnire pentru încheierea războiului la Moscova, dar el a insistat că aceasta nu este o opțiune.

„Dar e dispus să se întâlnească, Zelenski e dispus, ceva o să se întâmple. Va fi pozitiv. Și cred că se va întâmpla în curând”, a mai spus Trump.

În replică, Volodimir Zelenski a glumit că este dificil pentru el să zboare la Moscova cu atât de multe drone ucrainene în spațiul aerian de acolo.

Președintele ucrainean a reiterat că pentru o pace durabilă garanțiile de securitate oferite de SUA sunt extrem de importante. A adăugat totuși că și acordul SUA pentru a produce rachete Patriot în Ucraina este semnificativ, precizând că este „cel mai bun” sistem de rachete disponibil în prezent.

Donald Trump a sugerat, de asemenea, că ar fi dispus să călătorească în Ucraina „la momentul potrivit”. „Aș prefera să o fac când războiul s-a încheiat”, glumind că Serviciul Secret al SUA „nu va fi încântat” de această perspectivă.

Președintele american a mai spus că va colabora cu Rusia pentru a institui garanții de securitate care să asigure că Ucraina nu va fi atacată din nou. „Rusia ne respectă și vom stabili un fel de acord de securitate. Dacă facem înțelegerea corectă, vom ajuta Europa și...vom lucra pentru un fel de pachet de securitate”, a spus Donald Trump, după care a adăugat că nu crede că Rusia va ataca Ucraina din nou.