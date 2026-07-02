Zelenski cere SUA o licență pentru fabricarea rachetelor Patriot după atacul de la Kiev soldat cu 13 morți

<1 minut de citit Publicat la 13:21 02 Iul 2026 Modificat la 13:21 02 Iul 2026

Ucraina depinde în mare măsură de stocurile limitate ale sistemului Patriot, produs de SUA, pentru a intercepta rachetele rusești. Foto: Getty Images

Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a cerut, luni, mai multă susținere din partea aliaților Ucrainei pentru apărarea sa antiaeriană și o licență a SUA pentru a putea produce rachete Patriot, după un nou atac rusesc devastator asupra Kievului, soldat cu 13 morți, relatează AFP, citată de Agerpres.

„Contăm, de asemenea, mult pe o decizie a SUA privind licențele pentru Patriot și pe alte forme de cooperare. Sunt genul de măsuri care pot opri acest război și împiedica atacuri precum acesta”, a scris Zelenski pe Facebook.

Bilanțul atacului masiv al Rusiei asupra capitalei ucrainene a crescut la cel puțin 13 morți și 86 de răniți, a anunțat, joi, primarul Kievului, iar șeful diplomației ucrainene a făcut la rândul său apel la aliații țării să furnizeze sisteme de apărare antiaeriană.

„Nu întârziați deciziile privind apărarea aeriană pentru Ucraina! Este principala noastră cerere către partenerii noștri după o noapte de oroare la Kiev”, a declarat ministrul ucrainean de externe, Andrii Sibiha.

„La ora actuală, sunt 13 morți”, a spus primarul Vitali Kliciko. Un bilanț anterior dat de autoritățile locale transmitea numărul de nouă morți.