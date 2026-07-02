Cel puțin 13 morți în Kiev după atacurile rușilor. Kremlinul susține că a lansat un „atac masiv de înaltă precizie”

2 minute de citit Publicat la 08:17 02 Iul 2026 Modificat la 09:25 02 Iul 2026

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ACTUALIZARE 9:22. Numărul morților după atacul rușilor în Kiev a crescut la 13.

Printre victime se află și copii, a declarat șeful administrației militare a Kievului, Timur Tkacenko, precizând că numărul acestora este „semnificativ”.

„Inamicul vizează din nou în mod deliberat zone rezidențiale și ucide civili”, a spus el, joi dimineață.

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Știrea ințială:

Cel puțin zece oameni au fost uciși într-o serie de atacuri asupra Kievului, în noaptea de miercuri spre joi, la câteva ore după ce președintele Volodimir Zelenski avertizase că datele serviciilor de informații indicau pregătirea de către Rusia a unui atac „masiv”, relatează CNN.

Autoritățile de la Kiev au spus că Rusia a lansat rachete balistice și drone asupra capitalei ucrainene, fiind semnalate distrugeri în peste 30 de zone ale orașului.

Zeci de persoane au fost rănite, inclusiv cel puțin un copil și mai mulți angajați ai serviciului de ambulanță, răniți într-un atac asupra unei substații de ambulanță, potrivit autorităților ucrainene.

„Au existat lovituri directe foarte puternice asupra unor clădiri de locuințe, iar trupurile celor decedați sunt, din păcate, scoase de sub dărâmături”, a declarat Timur Tkacenko, șeful administrației militare a orașului.

Rușii anunță un „atac masiv cu arme de înaltă precizie”

Ministerul rus al apărării a susținut că armata rusă a lansat un „atac masiv cu arme de înaltă precizie, cu rază lungă de acțiune”, inclusiv drone, împotriva infrastructurii militare și energetice din Kiev și din regiunile Dnipropetrovsk, Poltava, Cerkasi și Cernihiv.

Ucrainenii spun, însă, că au fost lovite obiective civile și clădiri de locuințe.

„Cerem reacții internaționale ferme. Nu doar cuvinte de condamnare, ci acțiuni concrete pentru oprirea terorii ruse”, a declarat ministrul ucrainean de externe, Andrii Sibiha, avertizând că bilanțul victimelor va crește probabil.

Imagini publicate de Reuters arătau incendii la clădiri grav avariate, în timp ce echipele de salvare căutau printre grămezi mari de dărâmături și rămășițe.

Atacurile au venit după ce Zelenski le ceruse, miercuri, locuitorilor să fie „deosebit de atenți” și să ia în serios sirenele de avertizare aeriană. El avertizase că Vladimir Putin „pregătește de ceva timp un atac masiv împotriva Ucrainei”.

„Aceasta este exact amenințarea cu care ne confruntăm în această noapte”, a scris Zelenski pe Twitter.

Locuitorii s-au adăpostit, miercuri seara, în stațiile de metrou, pregătindu-se pentru o noapte lungă sub sirenele care au început să răsune în jurul orei 20:00, ora locală, și au continuat până dimineață.

Campania ucraineană

La mai bine de patru ani de la declanșarea războiului, orașele ucrainene se confruntă aproape în fiecare noapte cu atacuri cu drone și rachete lansate de Rusia. Forțele ucrainene au găsit, însă, modalități de a lovi la rândul lor vecinul mult mai puternic.

În ultima lună, Ucraina a lansat o campanie fără precedent cu drone împotriva Rusiei, vizând infrastructura energetică prin atacuri la mare distanță. Zelenski a prezentat această campanie drept un element esențial al strategiei de a forța Rusia să pună capăt războiului.

Într-o singură noapte, săptămâna trecută, Rusia a anunțat că a interceptat 660 de drone în 12 regiuni, ceea ce ar indica unul dintre cele mai mari atacuri ucrainene de la începutul invadării Ucrainei, în 2022.

Atacurile ucrainene au ajuns tot mai adânc pe teritoriul Rusiei, aducând realitățile războiului și în orașe aflate mult mai departe de front.

Atacurile aeriene devastatoare ale Rusiei asupra Ucrainei continuă însă.

La începutul lunii iunie, un atac al Rusiei în centrul Kievului a provocat un incendiu la Lavra Peșterilor din Kiev, un important complex monastic ucrainean inclus în patrimoniul mondial UNESCO.