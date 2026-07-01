„Rusia va ataca la noapte", avertizează Zelenski. Kievul, zguduit deja de primele explozii. Sunt așteptate și atacuri cu drone

2 minute de citit Publicat la 23:13 01 Iul 2026 Modificat la 23:59 01 Iul 2026

Volodimir Zelenski, preşedintele Ucrainei. Sursa foto: Hepta

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a avertizat, miercuri seară, în legătură cu un atac iminent al Rusiei, care ar putea surveni chiar în orele următoare, relatează Politico.

ACTUALIZARE:

În Kiev au fost auzite explozii, la doar câteva ore după avertismentul lui Zelenski. Jurnaliștii Kyiv Independent au relatat că în capitala Ucrainei au fost auzite primele „explozii puternice” și tirurile antiaerienei, în jurul orei 21:40, ora locală.

Pe rețelele sociale au apărut deja imagini cu ucraineni care s-au adăpostit în stațiile de metrou.

Midnight in Kyiv and metro stations are beginning to fill with city residents, as Russia sets up another large-scale missile and drone attack on the people of Ukraine, likely to occur over the next several hours. pic.twitter.com/13fqSjleHQ — Jay in Kyiv (@JayinKyiv) July 1, 2026

„E posibil ca drone de atac să se îndrepte spre capitală”, a avertizat Timur Tkacenko, șeful administrației militare a Kievului. „E posibil să avem atacuri combinate în zilele următoare”, a mai adăugat acesta.

Știrea inițială:

Volodimir Zelenski a avertizat despre iminența atacului Rusiei într-un mesaj pe X, în timpul unei vizite efectuate în Irlanda.

Today, we have information about another massive Russian strike – we have relevant intelligence data. And immediately after this conversation, I am returning to Ukraine.



Today, I ask our people in Ukraine to be especially careful – stay safe and protect your families and… pic.twitter.com/cK7GDdYhJ4 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 1, 2026

"Astăzi, avem informații despre un alt atac masiv rusesc. Avem date relevante de la serviciile secrete. Și imediat după această conversație (cu premierul Irlandei, n.r.), mă întorc în Ucraina", a anunțat el.

"Le cer ucrainenilor să fie deosebit de atenți la alertele de raid aerian, ​​să se adăpostească în siguranță și să-și protejeze familiile și copiii.

Știm că Putin pregătește de ceva vreme un atac masiv împotriva Ucrainei. Exact aceasta este amenințarea cu care ne confruntăm în această seară.

Zelenski: "Putin refuză pacea și se gândește doar la noi agresiuni, inclusiv împotriva Europei"

Președintele Rusiei refuză pună capăt războiului.

Deși prin toate canalele oficiale și neoficiale posibile - inclusiv prin intermediul unor persoane apropiate - i-am transmis că războiul poate și trebuie să se încheie și că noi, în Ucraina, suntem pregătiți pentru întâlniri și negocieri semnificative, el se gândește doar noi agresiuni împotriva Ucrainei și împotriva altor vecini, a Europei în ansamblu.

Am avertizat asupra acestui lucru în timpul unei conferințe de presă comune cu Taoiseach-ul (premierul, n.r.) Irlandei, Michael Martin", a detaliat liderul ucrainean.

Rusia a lansat alte atacuri masive asupra Ucrainei la începutul lunii iunie și sfârșitul lunii mai

El i-a mulțumit premierului, arătând că, "de-a lungul tuturor acestor ani de război, a existat un sprijin constant" din partea Irlandei, în ciuda tradiționalei politicii de neutralitate militară a acestei țări.

La sfârșitul lunii mai și începutul lunii iunie, Kremlinul a lansat atacuri aeriene masive asupra Ucrainei, ucigând peste 14 persoane și rănind multe altele, amintește Politico.

În ultimele luni, Kievul a făcut mari eforuri să contracareze rachetele rusești, în contextul în care dispune de un număr redus de interceptoare Patriot, de fabricație americană, singurele care s-au dovedit eficiente împotriva tirurilor balistice lansate de Moscova.