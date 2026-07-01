Ucraina refuză blindatele donate de o țară UE. Au costat o avere, dar au grave probleme tehnice: "Acum, în sfârșit, pot fi casate"

3 minute de citit Publicat la 22:01 01 Iul 2026 Modificat la 22:01 01 Iul 2026

Blindate ușoare (LTAV) de proveniență sud-africană. Irlanda s-a oferit să le doneze Kievului, dar oficialii ucraineni le-au refuzat, din cauza gravelor probleme tehnice. Sursă foto: Wikimedia Commons

Guvernul ucrainean a refuzat o donație de 27 de vehicule blindate, pe care le-ar fi putut folosi, teoretic, pe front împotriva Rusiei, scrie Irish Times.

Donația a venit din partea Republicii Irlanda.

Conform sursei citate, guvernul irlandez a oferit recent Kievului toate cele 27 de vehicule blindate ușoare cu rol tactic (LTAV) din dotarea Forțelor naționale de Apărare.

Ele au fost achiziționate în urmă cu 17 ani, dar au fost folosite rar.

Produse de o companie sud-africană, aceste mașini de luptă și-au căpătat rapid o reputație proastă, defectându-se frecvent.

În cele din urmă, au fost retrase din operațiuni în anul 2024 și puse în conservare.

Ucrainenii nu s-au complicat cu blindatele de slabă calitate din Irlanda

La începutul acestui an, guvernul irlandez a întrebat Ucraina dacă ar dori să intre în posesia celor 27 de vehicule, ca parte a unui program internațional de ajutor militar pentru Kiev, în războiul purtat de Rusia.

Irish Times notează că Guvernul de la Dublin a mai donat echipament militar forțelor armate ale Ucrainei, iar soldații irlandezi au oferit instruire trupelor ucrainene în cadrul unui program UE.

Conform politicii de neutralitate militară a Irlandei, atât antrenamentul, cât și echipamentele militare trebuie să respecte condiția de a fi de natură "neletală".

Spre exemplu, donațiile anterioare au inclus vehicule militare de transport, neînarmate, vehicule de deminare și veste de protecție.

În ceea ce privește pregătirea militară, aceasta s-a concentrat pe deminare, îngrijire medicală și inginerie de luptă.

Totuși, inițiativa referitoare la donarea celor 27 de blindate cu probleme pare să contravină acestei politici de neutralitate.

Fiind vehicule de luptă, LTAV-urile sunt dotate cu platforme pentru mitraliere sau aruncătoare de grenade.

LTAV-urile pot fi, în sfârșit, casate, după ce Ucraina le-a refuzat

Luna trecută, în timpul unei întâlniri a Statului Major al Forțelor de Apărare, ofițerii irlandezi au fost informați că Ucraina a respins oferta și că LTAV-urile ar putea fi, în sfârșit, scoase din magaziile militare și casate.

"Ministerul ucrainean al Apărării și-a exprimat sincera recunoștință pentru ofertă, precum și pentru sprijinul continuu al Irlandei față de Kiev. Cu toate acestea, a refuzat donația în baza faptului că acest tip de vehicul nu este în prezent în serviciul Forțelor Armate ale Ucrainei și, prin urmare, ar necesita instruire separată, întreținere și asigurarea pieselor de schimb", a spus un purtător de cuvânt al Ministerului irlandez al Apărării.

Întrebat despre aparenta contradicție cu politica guvernului referitoare la donarea de echipamente neletale, oficialul a precizat că oferta finală ar fi respectat acest aspect, dacă donația ar fi fost acceptată.

20 de milioane de euro pentru niște blindate care nu au putut fi trimise în misiuni

LTAV-urile, cunoscute și sub numele de RG32M Outriders, au fost achiziționate în 2009 de la - între timp dispăruta companie - BAE Systems Land Systems South Africa.

Prețul total fost ceva mai mic de 20 de milioane de euro, corespunzător unei sume de 726.000 de euro pentru fiecare blindat.

La testele de pe teren irlandez, aceste vehicule ar fi depășit concurenții provenind din Italia și Elveția.

Însă neajunsurile lor tehnice au fost evidente încă de la început, notează Irish Times.

Militarii au raportat probleme de fiabilitate și întreținere, inclusiv la conexiunile electrice și arborii de transmisie, care se defectau.

O sursă militară a relatat că un LTAV desfășurat în cadrul misiunii Unifil în Liban a rămas în bază pentru o perioadă neîntreruptă de 18 luni, pentru că, din cauza problemelor tehnice, era prea riscant să fie trimis pe teren.

Drept urmare, folosite puțin sau deloc, blindatele au înregistrat un kilometraj scăzut pe parcursul prezenței lor operaționale de circa 15 ani în armata irlandeză.

Un astfel de vehicul a consemnat o medie anuală de doar 540 kilometri, echivalentul unui rezervor de combustibil pe an.

La începutul acestui an, oficialii de la Dublin au convenit asupra unui program de înlocuire a întregii flote de blindate a Forțelor de Apărare, inclusiv a LTAV-urilor, cu vehicule moderne de fabricație franceză.