Cel mai așteptat pasaj din București va fi, în sfârşit, construit. Celebra barieră de la Petricani va fi înlocuită

1 minut de citit Publicat la 14:45 12 Aug 2026 Modificat la 15:07 12 Aug 2026

Construcţia Pasajului Petricani, aprobată în Consiliul General. Sursa foto: PMB

Autorităţile au anunţat, miercuri, că asocierea dintre Primăria Sectorului 2 Bucureşti, Consiliul Județean Ilfov și orașul Voluntari pentru construcţia Pasajului Petricani a fost aprobată în Consiliul General al Municipiului București. "Pasajul Petricani va avea aproape 1 km lungime și va trece atât peste intersecția dintre Şoseaua Petricani şi Șoseaua Fabrica de Glucoză, cât și peste cea cu Bulevardul Dimitrie Pompeiu. Va trece apoi pe sub calea ferată", a transmis PMB.

Vor fi reconfigurate ambele şosele, Petricani şi Bucureşti Nord, dar şi zona căii ferate București-Constanța.

"Pasajul Petricani. Îl facem împreună cu Primaria Sectorului 2 Bucuresti, Consiliul Județean Ilfov și orașul Voluntari. Asocierea a fost aprobată de Consiliul General al Municipiului București.

Primăria Sectorului 2 va gestiona procedurile de achiziție pentru studiul de fezabilitate, proiectare și execuție, va contribui la finanțarea execuției și va gestiona procedurile de expropriere pentru terenurile aflate pe propria rază administrativă.

PMB va ajuta cu obţinerea tuturor avizelor şi acordurilor necesare. În plus, vom oferi sprijin pentru obţinerea finanţării. Acelaşi sprijin îl vor oferi şi Consiliul Judeţean Ilfov şi Voluntari.

Pasajul Petricani, parte dintr-un nod intermodal de transport

Pasajul Petricani va avea aproape 1 km lungime și va trece atât peste intersecția dintre Şoseaua Petricani şi Șoseaua Fabrica de Glucoză, cât și peste cea cu Bulevardul Dimitrie Pompeiu. Va trece apoi pe sub calea ferată.

Pentru a putea construi pasajul, vom reconfigura ambele şosele, Petricani şi Bucureşti Nord, dar şi zona căii ferate București-Constanța.

În interescţie, sunt planuri pentru un nod intermodal de transport, care va include şi prelungirea Magistralei M2 de metrou şi o stație a trenului metropolitan București-Iflov", a mai comunicat PMB.