Povestea incredibilă a șoferului care a ucis 2 pietoni în Brașov. În urmă cu 11 ani era considerat erou

Un şofer a scăpat de sub control maşina şi a spulberat patru oameni, aflaţi pe trotuar, în Brașov. Sursa colaj foto: ISU Braşov & mybrasov.eu

Apar noi informații despre șoferul implicat în accidentul mortal din Brașov. Potrivit pulicației locale BizBrașov, acum 11 ani, bărbatul a salvat un turist de la înec, fiind considerat un erou la acel moment.

Un accident mortal a avut loc marţi seară, pe o stradă din Braşov. Un autoturism a spulberat trei oameni care se aflau pe trotuar. Impactul a fost atât de violent, încât una dintre victime a murit pe loc.

Potrivit primelor informații, șoferul ar fi avut o criză de epilepsie în momentul accidentului. Acum 11 ani, în timp ce se afla în concediu la Neptun, el a salvat de la înec a unui turist care nu știa să înoate și se pierduse în apa mării, fiind considerat un erou la acel moment.

În urma impactului, doi dintre pietoni au murit. Unul dintre ei este cetăţean german. Al treilea pieton, și el cetățean german, a fost rănit grav şi transportat la spital. Şoferul se află, la rândul său, în stare gravă şi a fost dus la spital. Acesta nu consumase alcool.

Momentul accidentului a fost surprins de camerele de supraveghere din zonă. Înregistrările arată clipele dinaintea tragediei, dar și impactul.

Mașina, condusă de un bărbat în vârstă de 50 de ani, a urcat pe un sens giratoriu și a pătruns în zona pietonală, unde a lovit în plin un grup de patru persoane.