Cum arată şi cât costă noua Dacia Sandero cu motorizare hybrid, maşina de 155 de cai-putere

Noua Dacia Sandero cu motorizare hybrid. Sursa foto: Dacia

Noul model Dacia Sandero hybrid, de 155 de cai-putere, poate fi cumpărat, de miercuri, în România, începând cu preţul de 19.700 euro (TVA inclus) pentru versiunea expression și de la 20.700 euro (TVA inclus) pentru versiunea journey. Compania auto anunţă că nivelul de echipare expression oferă un nivel ridicat de confort și tehnologie, incluzând, printre altele, sistem multimedia cu ecran tactil de 10” și instrumentar de bord digital de 7”, iar "journey" vine cu echipamente suplimentare orientate spre confort și versatilitate, precum climatizare automată, sistem de acces „mâini libere”, cameră video pentru marșarier și sisteme extinse de asistență la condus.

De miercuri, 12 august, Dacia a deschis comenzile pentru Sandero echipat cu motorizarea hybrid 155 CP pe piața din România. "Sandero beneficiază pentru prima dată de o versiune electrificată, completând astfel oferta de motorizări a unuia dintre cele mai populare modele ale mărcii", a transmis compania.

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Noua Dacia Sandero are un motor pe benzină şi două motoare electrice

Motorizarea hybrid 155 combină un motor pe benzină de 1,8 l cu 4 cilindri (109 CP), două motoare electrice (un motor de 50 CP și un starter/generator de înaltă tensiune), o baterie de 1,4 kWh (230 V) și o cutie de viteze automată electrificată.

Aceasta dispune de 4 trepte dedicate motorului termic și 2 pentru propulsia electrică – o tehnologie posibilă datorită absenței ambreiajului. Cu o putere totală de 155 CP și un cuplu de 170 Nm, noua motorizare, asociată cu o cutie automată eficientă, oferă o experiență de condus eficientă și confortabilă.

Astfel, tehnologia hybrid 155 permite rularea în oraș până la 80% din timp în mod 100% electric, iar pornirea se face întotdeauna în regim electric.