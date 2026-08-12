Val de critici după ce Brooklyn Beckham a gătit paste cu apă luată direct din mare

Brooklyn Beckham a primit multe critici după ce a postat un filmuleţ în care găteşte paste cu apă de mare. Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

Brooklyn Beckham a postat un videoclip în care gătește spaghete în apă de mare, părând să ignore riscurile unei asemenea acţiuni. Filmuleţul a stârnit multe controverse şi un val de critici din partea medicilor care trag un semnal de alarmă cu privire la pericolele acestei metode de preparare a mâncării.

Fiul lui David și al Victoriei Beckham, un pasionat de gătit care aspiră să devină bucătar profesionist, a postat un videoclip pe TikTok în care apare pe o barcă. Acesta scufundă o oală direct în mare, iar apoi pune spaghetele la fiert în ea, odată ce apa începe să clocotească, relatează publicaţia Fanpage.

#BrooklynBeckham, chef extraordinaire, makes pasta with SEA WATER. Yes, this idiot thought “well, it’s salty!” Yes. And there’s boat fuel, other runoff pollution, algae, bacteria-while boiling it may kill off a lot of the living organisms they don’t evaporate, they’re still in… pic.twitter.com/IUzkIz4S2G — Princess CarParkle ? (@unreMARKLEble) August 10, 2026

Aproape imediat după publicare, videoclipul a fost ținta unui val de critici pentru alegerea de a găti pastele în apă de mare. Unii utilizatori au comentat ironic că mâncarea va avea aromă de combustibil ars de la barcă, subliniind cât de nesănătos este să folosești o astfel de apă pentru gătit, iar motivele sunt numeroase.

Totuși, Brooklyn Beckham nu este primul care a făcut un astfel de gest, în realitate controversa reapare în fiecare vară, când pe rețelele sociale circulă videoclipuri cu oameni care spală diverse alimente, chiar și mozzarella în apa mării, pentru a le consuma imediat după aceea.

Și bucătarul italian Max Mariola a glumit într-un videoclip postat pe canalul său de YouTube acum două săptămâni, din Hawaii pe seama criticilor primite după ce a clătit o rădăcină de ghimbir în mare. Acstea a comentat: „Lăsați-mă să vă arăt ce se află lângă țărm: corali. Corali peste tot”, dorind astfel să sublinieze că apa nu era poluată.

Ideea este tocmai aceasta: apa de mare nu este sigură pentru gătit. Dincolo de cantitățile mari de hidrocarburi, microplastice și poluanți, proveniți din deversările ambarcațiunilor și scurgerile industriale, mările abundă în enterobacterii și bacterii fecale precum Escherichia coli, dar și în virusuri și alți agenți patogeni. Este evident, așadar, că folosirea apei de mare pentru gătit reprezintă un comportament iresponsabil, care ar putea duce la probleme de sănătate.

Totuși, pentru tânărul Beckham, aceasta nu este prima oară. Acesta a postat anul trecut o rețetă similară în care a recurs exact la aceeași practică. Probabil că Brooklyn a dorit să creeze conținut pentru a-și promova brandul Cloud23, care produce sosul iute folosit pentru a condimenta spaghetele pregătite cu atâta grijă şi probabil că a considerat că a găsit cadrul ideal pentru a găti un preparat tradiţional italian.

Reacțiile negative au apărut imediat, atât din partea urmăritorilor, cât şi din partea specialiştilor.