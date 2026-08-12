Două țări din Africa producătoare de petrol accelerează negocierile pentru o conductă de 1 miliard de dolari către Marea Mediterană

2 minute de citit Publicat la 14:05 12 Aug 2026 Modificat la 14:05 12 Aug 2026

Conductă în deșert. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Libia și Egiptul accelerează negocierile pentru un proiect petrolier estimat la aproximativ 1 miliard de dolari, care ar urma să creeze o nouă rută pentru transportul petrolului libian către rafinăriile egiptene de la Marea Mediterană, potrivit Business Insider Africa.

Conducta ar urma să aibă o lungime de aproximativ 800 de kilometri, între orașul libian Tobruk și Alexandria, în Egipt. Proiectul ar permite transportul petrolului libian către rafinăriile egiptene și ar consolida cooperarea energetică dintre cele două țări.

Potrivit unor oficiali guvernamentali citați de Bloomberg, valoarea proiectului este estimată la aproximativ 1 miliard de dolari.

Libia și Egiptul discută finanțarea proiectului

În prezent, Cairo și Tripoli analizează mai multe variante de finanțare și discută detaliile privind construcția conductei.

Potrivit unei surse familiarizate cu negocierile, citată de Asharq Bloomberg, cele două țări trebuie să stabilească inclusiv capacitatea finală a conductei și volumele de petrol care vor fi transportate.

Acestea vor depinde atât de capacitatea Libiei de a exporta petrol, cât și de posibilitățile de procesare ale rafinăriilor egiptene.

Proiectul vine într-un moment în care Egiptul încearcă să-și diversifice rutele energetice, pe fondul presiunilor asupra pieței regionale de energie.

În paralel, premierul egiptean Mostafa Madbouly a avut recent întâlniri la nivel înalt cu Abdul Hamid Dbeibeh, premierul Guvernului de Uniune Națională al Libiei.

Discuțiile au vizat consolidarea cooperării energetice dintre cele două țări, inclusiv în domeniul gazelor naturale, rafinării petrolului și interconectării rețelelor de electricitate.

Libia are cele mai mari rezerve de petrol din Africa

Importanța proiectului este legată în primul rând de poziția Libiei pe piața petrolieră africană.

Țara deține cele mai mari rezerve dovedite de petrol de pe continent, estimate la aproximativ 48 de miliarde de barili.

Potrivit celui mai recent raport lunar al OPEC, Libia este al doilea cel mai mare producător de petrol din Africa. În iunie, producția sa s-a ridicat la aproximativ 1,394 milioane de barili pe zi, fiind depășită de Nigeria, care a produs aproximativ 1,555 milioane de barili pe zi.

Libia încearcă în prezent să-și majoreze producția.

Masoud Suleman, președintele National Oil Corporation, a declarat că producția a crescut recent până la niveluri care nu au mai fost înregistrate din 2013.

Autoritățile libiene urmăresc atingerea pragului de 1,5 milioane de barili pe zi.

O nouă conductă către Egipt ar putea oferi astfel Libiei o rută suplimentară pentru valorificarea producției sale petroliere și pentru accesul la capacitățile de rafinare și export din regiune.

Egiptul produce aproximativ 540.000 de barili pe zi

Și Egiptul are un rol important în industria petrolieră din Africa de Nord.

Țara este al treilea mare producător de petrol din regiune, după Libia și Algeria, cu o producție de aproximativ 540.000 de barili pe zi.

Principalele zone de producție sunt Golful Suez, Deșertul de Vest și Delta Nilului.

În ultimii ani, Egiptul a făcut și noi descoperiri de zăcăminte de petrol, contribuind treptat la rezervele sale existente.

Pentru Cairo, cooperarea cu Libia poate aduce acces la volume suplimentare de țiței și poate contribui la utilizarea mai eficientă a capacităților de rafinare ale țării.

Pentru Tripoli, conducta ar putea însemna o nouă infrastructură strategică pentru transportul petrolului către Mediterana, într-un moment în care Libia încearcă să-și crească producția și să-și consolideze poziția pe piața petrolieră africană.

Dacă proiectul de aproximativ 1 miliard de dolari va fi aprobat și construit, conducta Tobruk-Alexandria ar deveni una dintre cele mai importante investiții energetice comune dintre Libia și Egipt din ultimii ani.