La CCR se stinge lumina. Judecătorii au anunțat că încep sa facă economie din cauza crizei energetice

2 minute de citit Publicat la 13:51 12 Aug 2026 Modificat la 15:08 12 Aug 2026

Serverele și infrastructura informatică a instituției sunt exceptate. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

​Curtea Constituțională a României (CCR) a transmis, miercuri, faptul că începe reducerea voluntară a consumului de energie, până pe 31 august. Astfel, se vor opri atât luminile arhitecturale și decorative, cât și echipamentele „a căror funcționare nu este necesară după încheierea programului de lucru”. Serverele și infrastructura informatică a instituției sunt exceptate, potrivit unui comunciat al CCR.

„Curtea Constituțională răspunde apelului public transmis de Ministerul Energiei privind reducerea voluntară a consumului de energie electrică în perioadele de vârf și adoptă, pentru perioada următoare, o serie de măsuri temporare menite să contribuie la utilizarea eficientă și responsabilă a resurselor energetice.

​Măsurile sunt adoptate în contextul anunțului privind valorile extrem de scăzute înregistrate de debitul Dunării și al necesității reducerii presiunii asupra Sistemului Energetic Național în orele de vârf, protejarea alimentării cu energie electrică a populației și a serviciilor esențiale, precum și diminuarea riscului aplicării unor măsuri restrictive.

​În acest sens, la nivel administrativ, vor fi aplicate, până la data de 31 august 2026, măsuri temporare de reducere voluntară a consumului de energie electrică”, a transmis CCR.

Astfel, se vor opri atât luminile arhitecturale și decorative, cât și echipamentele „a căror funcționare nu este necesară”.

„​Printre măsurile adoptate se numără oprirea iluminatului arhitectural și decorativ, cu excepția celui necesar pentru securitatea sediului, reducerea iluminatului în spațiile neutilizate, oprirea echipamentelor electrice și electronice a căror funcționare nu este necesară după încheierea programului de lucru, limitarea climatizării spațiilor neocupate și, în măsura posibilului, reprogramarea activităților și utilizării echipamentelor cu un consum ridicat de energie.

​Totodată, personalul Curții Constituționale va fi încurajat să adopte un comportament responsabil în utilizarea iluminatului și a echipamentelor electrice.

​Măsurile aplicate nu vor afecta activitatea Curții Constituționale și nu vor diminua condițiile necesare asigurării securității persoanelor, sediului și bunurilor instituției”, se mai arată în comunicat.

Serverele și infrastructura informatică a instituției sunt exceptate.

„​Pe de altă parte, sunt exceptate, în mod expres, serverele și infrastructura informatică ce necesită funcționare permanentă, sistemele de comunicații, supraveghere video, control acces, pază, securitate și protecție împotriva incendiilor, iluminatul de siguranță, precum și toate celelalte instalații și echipamente a căror funcționare continuă este necesară pentru buna desfășurare a activității instituției.

​Curtea Constituțională va urmări aplicarea măsurilor adoptate și va monitoriza, în limita datelor tehnice disponibile, evoluția consumului de energie electrică pe perioada în care acestea vor fi în vigoare.

​Curtea Constituțională consideră important ca instituțiile publice să manifeste responsabilitate și solidaritate în gestionarea acestei situații”, mai transmite documentul.

Debitul Dunării a coborât la un nou minim istoric, nivelul apei la Cernavodă a ajuns miercuri la minus 233 de centimetri, după o scădere de patru centimetri. În acest context, Unitatea 2 a Centralei Nuclearoelectrice Cernavodă urmează să fie oprită controlat joi, 13 august, potrivit programului publicat de Transelectrica.