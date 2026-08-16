Cum a devenit o simplă varză una dintre cele mai memorabile comori ale Orașului Interzis

Varza din Jad are o înălțime de aproape 19 centimetri. Sursa colaj foto: CNN Newsource

"Mona Lisa" de la Luvru, Piatra Rosetta de la British Museum, "Noapte înstelată" de la MoMA – marile muzee au adesea o capodoperă de neratat care, de una singură, atrage vizitatori din întreaga lume.Iar pentru Muzeul Palatului Național din Taipei, capitala Taiwanului, atracția principală este ceva mai modestă: o Varză din Jad, relatează CNN. Cunoscută şi sub numele de "Varza din Jad cu insecte", aceasta a aparținut familiei imperiale chineze și a fost adăpostită, inițial, în Orașul Interzis din Beijing.

Varza din Jad atrage turişti din întreaga lume

Realizată dintr-un bloc de jadeit alb și verde, sculptura remarcabil de realistă a unei verze chinezești strălucește ca și cum ar fi fost proaspăt culeasă de pe câmp, încă udă de roua dimineții. O lăcustă verde şi un greiere de câmp se ascund printre frunzele sale verzi, în timp ce sculptorul necunoscut a folosit imperfecțiunile naturale ale materialului pentru a crea iluzia nervurilor care se întind de-a lungul tulpinilor.

Așezată cu grijă pe un suport din lemn, sculptura are o înălțime de aproximativ 18,8 centimetri. Cu toate acestea, se bucură de o asemenea popularitate, încât ocupă propria sală de expoziție. Potrivit sursei citate, muzeul anunță chiar și perioadele în care obiectul va fi plecat în "deplasări de serviciu" – cu alte cuvinte: când este este împrumutat sau expus în altă parte – pentru ca vizitatorii să nu aibă parte de dezamăgiri.

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Muzeul Palatului Național din Taipei primește aproape două milioane de vizitatori, anual, însă reprezentanții instituției recunosc că nu vin evidenţa numărului de oameni care vin special pentru a admira Varza de Jad. Dar coada lungă de turişti care așteaptă să facă fotografii sugerează că mulți dintre ei, dacă nu chiar majoritatea, fac acest lucru.

"Când o vezi în fotografii, nu pare atât de vie, dar când o vezi aici, în lumina adevărată, este cu adevărat mai atrăgătoare", a declarat Chloe Wang, o turistă din China continentală, în timpul unei vizite la muzeu.

Datorită popularității sale, varza este adesea supranumită o "comoară națională" a Taiwanului, deși sculptura nu deține, oficial, acest statut. Imaginea sa este reprodusă pe diverse produse și transformată în jucării de pluș sau replici, atât în ​​magazinul muzeului, cât și în afara acestuia.

Varza din Jad, la fel ca multe dintre piesele din colecția Muzeului Palatului Național, este o relicvă imperială care a fost găzduită cândva în Orașul Interzis din Beijing, înainte de a fi mutată în Taiwan în timpul Războiului Civil Chinez. Ea nu este, în niciun caz, singura: Muzeul Palatului din Beijing și Muzeul Tianjin, aflate tot în China continentală, au ambele verze sculptate din jad. De fapt, muzeul din Taiwan are chiar alte două exemplare.

Așadar, de ce aceasta, cunoscută și sub numele de "Varza din Jad cu insecte", a devenit celebră în întreaga lume?

Hsu Ya-hwei, profesoară de istoria artei la Universitatea Națională din Taiwan, a spus că nuanțele strălucitoare ale jadului și tehnica sculptorului ajută piesa să iasă în evidență.

"Măiestria execuției, împletită cu calitățile acestui fragment specific de material, a dus la un rezultat bun", a declarat aceasta, au mai notat jurnaliştii de la CNN.

Însă popularitatea de durată a verzei ar putea fi explicată și prin simbolismul atribuit acesteia. Fiind, probabil, parte a zestrei oferite împăratului Guangxu al Chinei de către una dintre consoartele sale în anii 1880, artefactul a fost asociat mult timp cu puritatea feminină, fertilitatea și abundența.

Deși unii istorici au pus la îndoială convingerea larg răspândită potrivit căreia lăcusta și greierele de câmp reprezintă copii – sau chiar faptul că obiectul ar fi fost un dar de nuntă –, ideea a reușit totuși să captiveze imaginația oamenilor, a explicat Hsu Ya-hwei.

Vaza de Jad, puține indicii istorice

După căderea dinastiei Qing în 1912, Varza din Jad a fost descoperită așezată într-un vas colorat din email, în Orașul Interzis. Ulterior, aceasta a fost expusă la Muzeul Palatului din Beijing, care a fost deschis de Guvernul republican al Chinei pentru a prezenta vasta colecție imperială. Curatorii au ales să prezinte varza fără vasul său, pentru a o face mai atrăgătoare din punct de vedere vizual, iar aceasta a avut un succes instantaneu în rândul publicului după prima sa expunere, în 1928.

În anii 1930, din cauza temerilor că prestigioasa colecție a palatului ar putea fi confiscată de Armata Imperială a Japoniei, multe dintre comori au fost evacuate în alte orașe și au petrecut ani întregi pe drum, uneori ascunse în temple și peșteri de-a lungul traseului. După ce liderul comunist Mao Zedong a triumfat în Războiul Civil Chinez, forțele republicane aflate în retragere au transportat mii de lăzi cu artefacte în Taiwan, unde și-au stabilit un nou sediu al guvernului.

Varza din Jad s-a numărat printre cele aproape 700.000 de obiecte care formează, în prezent, colecția Muzeului Palatului Național din Taipei, care și-a deschis porțile în locația actuală în 1965. Trei ani mai târziu, serviciul poștal național din Taiwan a emis un timbru care prezenta imaginea verzei și care a fost tipărit în 3,5 milioane de exemplare, consolidându-i și mai mult locul în imaginația publicului.