Iranul a pus recompensă pe capul fiecărui soldat american ucis sau capturat - 30.000 de dolari. Femeile vor primi dublu

1 minut de citit Publicat la 16:57 16 Aug 2026 Modificat la 16:58 16 Aug 2026

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Armata iraniană oferă o recompensă de aproape 30.000 de dolari pentru fiecare soldat american ucis sau capturat, relatează portalul de ştiri Avash, citat, duminică, de dpa și Agerpres. Potrivit relatării, femeile care capturează sau ucid soldaţi americani vor primi dublul sumei.

Recompensa ar fi oferită de Amir Hatami, comandantul şef al armatei iraniene.

În ultimele săptămâni, ambele părţi au încălcat în mod repetat un acord-cadru din 17 iunie, care prevedea încetarea definitivă a războiului pe toate fronturile.

Iranul nu a decis încă dacă va relua negocierile cu SUA după expirarea unui armistiţiu de 60 de zile, a spus ministrul de externe iranian, Abbas Araghchi. El a acuzat Statele Unite că au încălcat acordul prin reluarea ostilităţilor.

În declarații pentru agenția de știri ISNA, Araghchi a declarat că, pentru că Statele Unite au încălcat un memorandum de înţelegere convenit în urmă cu aproximativ două luni şi au reluat luptele, nu a existat niciun armistiţiu care să poată fi prelungit în prezent.

Pakistanul şi Qatarul, mediatorii conflictului, rămân în contact cu Iranul, a confirmat șeful diplomației iraniene, dar a precizat că această comunicare nu înseamnă că au loc negocieri active.

Acordul SUA-Iran nu a durat mult

Reprezentanţi ai SUA şi Iranului au convenit asupra unui acord-cadru la mijlocul lunii iunie.

Înțelegerea avea scopul de a asigura o perioadă de negocieri de 60 de zile, redeschiderea completă a Strâmtorii Ormuz şi asigurarea premiselor pentru o soluţionare durabilă a conflictului.

Cu toate acestea, luptele au continuat în timpul acordului, ambele părţi lansând atacuri puternice.

După bombardamente asupra unor nave în Strâmtoarea Ormuz atribuite Iranului, armata americană a reluat, de asemenea, blocada porturilor iraniene, în efortul de a împiedica regimul să obţină venituri din exporturile de petrol.