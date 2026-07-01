Ucraina a lansat un nou atac masiv împotriva Moscovei. Cel mai important centru de comunicații prin satelit a fost lovit a doua oară

Atacurile ucrainene în Rusia pun presiune pe Kremlin. Foto: Profimedia Images

Ucraina a atacat, marți, unul dintre cele mai mari centre de comunicații prin satelit al Rusiei, pentru a doua oară puțin peste o săptămână, în cadrul unei campanii tot mai intense de atacuri menite să pună presiune pe statul agresor, relatează CNN.

Centrul de Comunicații prin Satelit Dubna, aflat la nord de Moscova – la aproximativ 500 de kilometri de frontiera ucraineană – și folosit pentru strângere de informații și pentru coordonarea armatei statului agresor a fost lovit din nou de ucraineni, a spus președintele Volodimir Zelenski, miercuri.

Rusia nu a confirmat atacul împotriva centrului Dubna, dar guvernatorul regiunii moscovite, Andrei Vorobiov, a susținut că drona a lovit o „clădire administrativă” și că nu a făcut victime.

Ulterior, Vorobiov a susținut că un bebeluș de șase luni a murit, marți, după ce o dronă s-a prăbușit pe o casă în Iegorievsk, la sud-est de Moscova, blocând mai mulți oameni sub dărâmături.

Conform autorităților statului agresor, serviciile de urgență ruse au extras doi adulți și doi copii de sub dărâmături, dar bebelușul ar fi murit în drum spre spital. Afirmațiile au fost făcute de Vorobiov pe canalul său de Telegram.

În regiunea Tver din Rusia, se afirmă că a mai murit o femeie de 61 de ani, după o „dronă a dușmanului, doborâtă, a lovit o clădire de vacanță”, conform autorităților regionale ruse.

Primarul Moscovei, Serghei Sobianin, a mai spus că sistemele de apărare din capitala rusă au mai doborât multiple valuri de drone pe parcursul nopții de luni. În total, ministerul apărării din Rusia susține că a interceptat sau distrus 419 drone.

Campanie de presiune

Ucraina a crescut tot mai mult presiunea pe Kremlin prin lovituri și bombardamente în adâncimea teritoriului rus, țintind în principal rafinării de petrol dar făcând și atacuri la scară largă împotriva celor două cele mai importante orașe ale rușilor – Moscova și Sankt Petersburg.

În Rusia, valul de atacuri al ucrainenilor a provocat iritare printre ruși, în condițiile în care războiul sângeros dus de Kremlin împotriva țării vecine începe să fie resimțit și de agresori.

Săptămâna trecută, Zelenski a anunțat că operațiunea de presiune pentru a „determina” Rusia să oprească războiul va dura 40 de zile.

Armata ucraineană a informat, marți, că atacurile asupra Moscovei și Sankt Petersburg au fost posibile datorită „deschiderii unui coridor în sistemul de apărare aeriană” al Rusiei.

A adăugat și că operatorii militari ucraineni „distrug sistematic” radare în regiunea rusă de graniță Briansk.

Este a doua oară când Ucraina revendică un atac asupra Dubna. Anterior, pe 22 iunie, armata ucraineană anunța că a lovit prima oară instalația.

Agenția de presă rusă de stat Tass a raportat că instalația a fost ținta unui „atac masiv cu drone”, dar a spus că nu au fost afectate nici comunicațiile, nici transmisiunile TV și că niciun angajat nu a fost rănit.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a criticat Ucraina pentru atacul din regiunea moscovită, spunându-le reporterilor, marți, că „civilii suferă, copiii mor”. Purtătorul de cuvânt al statului agresor nu a făcut nicio referire, de-a lungul celor patru ani de război, la faptul că armata rusă terorizează populația ucraineană sau la suferința și moartea civililor ucraineni.