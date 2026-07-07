CNN: În timp ce NATO se reunește la Ankara, Putin își calculează opțiunile în Ucraina și nu numai

Președintele Rusiei, Vladimir Putin. FOTO:Hepta

Președintele rus Vladimir Putin se află, probabil, în cea mai precară poziție de până acum. Dar, având în vedere că NATO se întrunește săptămâna aceasta la Ankara, este acesta momentul ales de el pentru a testa cu adevărat Alianța? Războiul său din Ucraina trage în jos economia rusă, împreună cu ratingurile sale în sondaje, și se află, de asemenea, în al cincilea an. Pe măsură ce bombardamentele de medie și lungă distanță ale Kievului continuă, provocând penurii de gaze și pagube foarte mari, apar întrebări cu privire la ce poate face Putin pentru a răspunde, potrivit unei analize CNN.

În ultimul timp, există o teamă tot mai mare că Rusia ar putea deschide un nou front în Europa. Polonia ar fost avertizată de Statele Unite că Moscova ar putea ataca, într-un mod limitat, poate cu drone sau o altă formă de război hibrid, dar totuși într-un mod care, cu zeci de ani în urmă, ar fi părut de neconceput.

În ultimul an, Estonia a observat bărbați ruși în uniformă militară în apropierea graniței sale. Aeroporturile daneze au fost închise de drone neidentificate în spațiul lor aerian. Oslo este îngrijorat că mica așezare rusească Barentsburg din arhipelagul Svalbard din Norvegia ar putea încerca să devină ceva mai mare. Ar putea decizia lui Putin de a elibera pașapoarte rusești locuitorilor din regiunea separatistă Transnistria din Moldova să devină ceva mai sinistru?

„Roata Ecaterinei a anxietății” se învârte în cea mai mare alianță militară din istorie, cu o oarecare justificare. După decizia lui Putin de a invada Ucraina în 2022, luată în baza unor evaluări slabe ale serviciilor de informații, cu o armată complet incapabilă să se ridice la a treia poziție din lume. CNN scrie că ar fi neînțelept să concluzionăm că nu poate ceda în fața unor idei foarte proaste. Iar adevărata poziție a Rusiei, și odată cu ea dilema lui Putin, poate fi vizualizată pe un ecran împărțit de perspective concurente.

În partea stângă se vede o imagine a slăbiciunii. Moscova se află într-o poziție complet diferită, atât din punct de vedere geopolitic, cât și intern și militar, față de februarie 2022. Nu își mai permite luxul erorii, o putere bazată pe hidrocarburi care importă benzină pentru că rafinăriile sale au fost atacate de dronele ucrainene, își consumă rezervele valutare pentru a susține impactul războiului și își golește închisorile pentru a umple deficitul de forță de muncă de pe frontul Ucrainei.

A devenit practic un stat vasal al Beijingului: are nevoie de ajutor militar practic din partea Coreei de Nord și a Iranului. Kremlinul acordă prioritate apărării aeriene pentru a-și proteja chiar zidurile. Imaginea este incontestabil de proastă.

În partea dreaptă a ecranului, dimpotrivă, se află o imagine a pregătirii Rusiei. Fabricile sunt reutilizate pentru a alimenta constant mașinăria de război. Școlarii se întâlnesc cu veterani din frontul din Ucraina. Televiziunea de stat a fost absorbită de efortul de propagandă timp de ani de zile. Conflictul domină viața de zi cu zi din Rusia într-un mod nemaivăzut de decenii, în timp ce majoritatea cetățenilor statelor NATO simt că rămâne o problemă relativ îndepărtată, care le pune presiune pe bugete, dar nu și pe populația masculină capabilă de luptă.

În acest climat, un conflict mai amplu, cu NATO, inamicul împotriva căruia Putin a fost mereu indignat, ar putea explica atât alunecarea lentă a Moscovei spre impas în Ucraina, cât și justificarea unui război mai amplu sau chiar a unei mobilizări la scară largă în interiorul Rusiei. Putin ar putea în sfârșit să susțină că duce bătălia existențială a lumii post-sovietice, mai degrabă decât o încercare ezitantă de a invada un vecin mai mic.

În timp ce membrii NATO încă se ceartă despre cât ar trebui să fie bugetele lor de apărare în următorii ani, Rusia alocă, în prezent, posibil 7% din PIB-ul său și poate jumătate din bugetul de stat pentru război.

Argumentul contrar este că acum este momentul perfect pentru ca Rusia să testeze NATO, când Rusia este pregătită, președintele american Donald Trump renunță în mod constant la alianța defensivă, iar finanțele Europei sunt încă epuizate din cauza COVID. Însă opțiunile Moscovei sunt puține.

Limitările practice nu dispar, nici măcar pentru un autocrat despre care se crede că își petrece o mare parte din timp izolat într-un buncăr. Atacurile majore asupra Kievului au loc timp de luni de zile, la fiecare 10 până la 15 zile, deși recent au crescut, indicând faptul că Rusia are limite la muniții sau nu poate produce noi atacuri suficient de repede pentru a lovi mai frecvent.

Ritmul avansului rusesc pe linia frontului a încetinit considerabil, Putin recurgând adesea la anunțarea unor câștiguri complet fictive, cel mai recent fiind afirmația ministerului său al Apărării că a cucerit orașul Kosteantînivka din Donbas, puternic disputat. Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a demontat imediat afirmația lui Putin și s-a oferit să se întâlnească cu el acolo pentru a discuta pacea.

Institutul pentru Studiul Războiului, un grup de experți cu sediul în SUA, a sugerat că anunțurile Kremlinului au fost menite să convingă Casa Albă că Moscova avansează și să influențeze orice reluare a diplomației. Însă a pretinde o victorie falsă este întruchiparea slăbiciunii.